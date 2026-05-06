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6 de mayo de 2026 - 15:22
Mundo.

Murió Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias 24 horas

Ted Turner, fundador de CNN, murió a los 87 años tras años de convivir con demencia con cuerpos de Lewy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Ted Turner, el creador de CNN, murió a los 87 años

Ted Turner, el creador de CNN, murió a los 87 años

Ted Turner, fundador de CNN y uno de los empresarios más influyentes de la historia de la televisión, murió este miércoles a los 87 años. El creador del primer canal de noticias las 24 horas transformó la industria de los medios desde 1980 y dejó una marca global en la comunicación, el entretenimiento y la filantropía.

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La muerte de Turner fue confirmada por Turner Enterprises, según informó la cadena que él mismo lanzó en 1980. El empresario falleció tras años de convivir con demencia con cuerpos de Lewy.

Robert Edward “Ted” Turner III nació en Cincinnati en 1938 y tuvo una juventud marcada por la disciplina y la rebeldía. Asistió a una academia militar y luego fue expulsado de la Universidad de Brown antes de graduarse.

Su ingreso definitivo al mundo de los negocios ocurrió en medio de una tragedia familiar. A los 24 años asumió el control de la empresa de vallas publicitarias de su padre, luego de que este se suicidara por problemas financieros.

Ted Turner, el creador de CNN, murió a los 87 años
Ted Turner, el creador de CNN, murió a los 87 años

Ted Turner, el creador de CNN, murió a los 87 años

Turner logró rescatar ese negocio y lo convirtió en la base para comprar estaciones de radio y, en 1970, su primera estación de televisión en Atlanta. Ese fue el punto de partida del Turner Broadcasting System.

El nacimiento de CNN

En 1980 lanzó Cable News Network, más conocida como CNN. La propuesta era inédita para la época: un canal dedicado exclusivamente a las noticias durante las 24 horas del día.

Al principio, el proyecto fue recibido con escepticismo e incluso sus competidores lo apodaron “Chicken Noodle Network” por su bajo presupuesto. Sin embargo, Turner apostó fuerte por la idea de que el público pudiera informarse en cualquier momento del día.

El gran punto de inflexión llegó en 1991, durante la Guerra del Golfo, cuando CNN transmitió en vivo desde Bagdad bajo los bombardeos. Esa cobertura convirtió a la señal en una referencia mundial y marcó una nueva forma de seguir los acontecimientos internacionales en tiempo real.

Un imperio más allá de las noticias

El crecimiento de Turner no se limitó a CNN. Su imperio incluyó señales como TBS, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies. También adquirió brevemente los estudios MGM y conservó derechos de una parte importante de su catálogo cinematográfico.

En el ámbito deportivo, fue propietario de los Atlanta Braves, los Atlanta Hawks y los Atlanta Thrashers. Además, creó los Goodwill Games, una competencia pensada para aliviar tensiones durante la Guerra Fría.

Su influencia también llegó a América Latina, especialmente con la expansión de sus señales de noticias, entretenimiento y deportes. En 1997 se lanzó CNN en Español, que se consolidó como una plataforma informativa para la región.

Filantropía y últimos años de Ted Turner

En 1996, Turner fusionó su empresa con Time Warner y se convirtió en vicepresidente del gigante mediático. Años después, la fusión con AOL en 2001 fue considerada uno de los mayores fracasos corporativos de la historia y le hizo perder gran parte de su influencia dentro de la compañía.

Durante sus últimas décadas, Turner se dedicó con fuerza a la filantropía. En 1998 donó 1.000 millones de dólares a las Naciones Unidas para crear la Fundación de las Naciones Unidas, orientada a iniciativas vinculadas al cambio climático, el desarrollo sostenible, la tecnología y la salud.

También fue conservacionista y trabajó en la recuperación de especies en peligro, entre ellas el bisonte, la mariposa monarca y distintas tortugas. Turner estuvo casado en tres ocasiones, una de ellas con la actriz Jane Fonda. Le sobreviven sus cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.

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