Golpeó a una mujer en un albergue transitorio de la capital jujeña y huyó

Violencia de género.

Una mujer de 42 años denunció haber sido víctima de un grave episodio de violencia por parte de su expareja, durante la mañana de este lunes, en una residencial ubicada sobre calle Dorrego, entre Lisandro de la Torre y Leandro Alem, en la capital jujeña.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando personal policial de la Seccional 2ª tomó conocimiento de que una mujer estaba pidiendo auxilio desde un tercer piso del edificio. De inmediato, efectivos se dirigieron al lugar y fueron alertados por testigos de que un hombre había salido apresuradamente de la residencial y se dirigía hacia calle Lisandro de la Torre.

Intento de fuga y demora del agresor Al identificar al individuo, los policías le dieron la voz de alto, pero el sujeto hizo caso omiso e intentó darse a la fuga. Según el parte oficial, el hombre corrió por escaleras hacia la zona de Alto Gorriti, descendió nuevamente por otro sector del edificio que conecta con calle Campero, pero finalmente fue alcanzado, demorado y trasladado a la Seccional 2ª.

La denuncia de la víctima En el interior de la residencial, los efectivos se entrevistaron con la mujer, quien relató que su ex pareja la había golpeado contra una pared y la habría amenazado con arrojarla por una ventana, lo que motivó su pedido desesperado de ayuda.

Ante esta situación, la víctima fue trasladada a la dependencia policial para realizar los trámites de rigor y formalizar la denuncia correspondiente. El agresor quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones previstas en casos de violencia de género.

