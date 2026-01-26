Escalada de violencia en Córdoba: atacaron a la Policía con una granada durante un operativo

Una escena digna de una película de acción sacudió este domingo por la tarde a la ciudad de Córdoba . En medio de un procedimiento policial en el barrio Villa La Lonja, efectivos de la Policía de Córdoba fueron atacados con una granada de mano mientras intentaban detener a dos sospechosos, uno de ellos menor de edad.

Conmoción. En Estados Unidos un oficial de migraciones mató a una mujer en medio de un operativo

Washington. Argentina apoyó en la OEA el operativo de Estados Unidos en Venezuela

Todo ocurrió cuando los policías llegaron al sector para concretar las aprehensiones. Lejos de facilitar el operativo, un grupo de personas reaccionó de manera violenta y comenzó a arrojar piedras y objetos contundentes. En ese contexto, uno de los agresores lanzó una granada que terminó cayendo dentro de la caja de un móvil policial, justo cuando el patrullero iniciaba la retirada.

La situación obligó a detener inmediatamente la marcha del vehículo y establecer un perímetro de seguridad. Los efectivos descendieron a toda velocidad y, en medio de la desesperación, uno de ellos incluso frenó a un automovilista que circulaba por la zona para evitar que se acerque al lugar del explosivo.

Para resguardar la integridad del personal y de los vecinos, la Policía utilizó armas menos letales con el objetivo de disuadir la agresión y mantener el control del área hasta la llegada del Departamento de Explosivos. Durante el operativo, un agente sufrió lesiones leves.

Diseño sin título (3)

Los especialistas confirmaron luego que se trataba de una granada FMK-2, que fue retirada del patrullero mediante técnicas especiales y trasladada en una tolva hasta un sector seguro del Tiro Federal Córdoba. Aunque no hubo confirmación oficial, trascendió que el artefacto no se encontraba activado.

A pesar de la gravedad del ataque, el procedimiento concluyó con la detención de un hombre mayor de edad y un adolescente de 15 años, en inmediaciones de las calles Pedro de Castillo y Carlos Luna. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Un antecedente reciente que enciende alarmas en Córdoba

El hecho ocurrió apenas dos semanas después de otro episodio de extrema violencia contra fuerzas de seguridad en Córdoba. En aquella oportunidad, durante un operativo antidrogas en el barrio Cooperativa El Progreso, vecinos atacaron con bombas molotov a efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Ese procedimiento, ordenado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico tras meses de investigación, permitió desbaratar una banda que operaba las 24 horas. La droga estaba escondida en huecos de paredes y muebles, y se secuestraron armas, cocaína, marihuana, plantas de cannabis y dinero en efectivo.

Pese a los ataques, no se registraron heridos y fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una mujer señalada como líder de la organización, todas imputadas por infracción a la Ley Nacional de Drogas.