lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 11:07
Eventos.

Uno por uno: todos los artistas que estarán en el Cosquín 2026

La 66° edición se realizará del 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina, con los principales artistas del folklore en nueve noches.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La grilla completa del Festival Nacional de Folklore y cómo conseguir entradas.

La grilla completa del Festival Nacional de Folklore y cómo conseguir entradas.

Con su programación ya confirmada y las entradas disponibles, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín se perfila como uno de los eventos culturales más destacados del verano 2026 en Córdoba. Por esta razón, resulta fundamental estar atentos a las fechas para ver cuál de todos los artistas preferimos ir a disfrutar.

Lee además
cosquin rock 2025: mucha musica y un fuerte contenido politico
Festivales.

Cosquín Rock 2025: mucha música y un fuerte contenido político
El exguitarrista de Los Redondos terminó su show antes de lo previsto en medio de una reconocida canción.
Mundo Musical.

¿Qué pasó con Skay Beilinson en el Cosquin Rock 2025?

Entre el 24 de enero y el 1 de febrero, la icónica Plaza Próspero Molina volverá a llenarse de música y emoción durante las nueve lunas, con un cartel que combina a los principales referentes del folklore con artistas emergentes que buscan consolidarse en el escenario nacional.

Cosquín 2026.

La grilla con los principales artistas del Cosquín 2026

  • Sábado 24 de enero (primera luna): Christian Herrera (consagración 2025) Jairo, Los Manseros Santiagueños y Jorge Rojas.
  • Domingo 25 (segunda luna): Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, Facundo Toro y Cazzu.
  • Lunes 26 (tercera luna): Ahyre, Abel Pintos y Guitarreros.
  • Martes 27 (cuarta luna): Lázaro Caballero, Lucio “El indio” Rojas, Paquito Ocaño, Orellana Lucca y Mariana Carrizo.
  • Miércoles 28 (quinta luna): Luciano Pereyra, Leandro Lovato, La Callejerea y Silvia Layana.
La 66° edición se desarrollará del 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina.
  • Jueves 29 (sexta luna): Los Tekis, Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune y Ceibo.
  • Viernes 30 (séptima luna): Chaqueño Palavecino, Juan Fuentes y Nati Pastorutti.
  • Sábado 31 (octava luna): Soledad 30 años, Suna Rocha y el show “Juntos la Leyenda Continúa” con Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu.
  • Domingo 1 de febrero (novena luna): Milo J, Peteco Carabajal, Maggie Cullen, Cuti y Roberto Carabajal y Teresa Parodi.
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por El Doce (@eldocetv)

Venta de entradas para Cosquín 2026

Los tickets para el festival ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse online en autoentrada.com, con tarifas que difieren según la jornada elegida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cosquín Rock 2025: mucha música y un fuerte contenido político

¿Qué pasó con Skay Beilinson en el Cosquin Rock 2025?

Tragedia en el rock: murió un músico argentino mientras tocaba en un bar

Dos representantes de Jujuy ganaron el Pre Cosquín y subirán al Atahualpa Yupanqui en 2026

Pre Cosquín 2026: Enzo Fernández representará a Jujuy en la final de malambo solista

Lo que se lee ahora
Representantes de Jujuy estarán en Cosquín.
¡Felicidades!

Dos representantes de Jujuy ganaron el Pre Cosquín y subirán al Atahualpa Yupanqui en 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
Tiempo.

Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

Crecida en Lozano. video
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel