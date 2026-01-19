Uno por uno: todos los artistas que estarán en el Cosquín 2026

La grilla completa del Festival Nacional de Folklore y cómo conseguir entradas.
Con su programación ya confirmada y las entradas disponibles, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín se perfila como uno de los eventos culturales más destacados del verano 2026 en Córdoba. Por esta razón, resulta fundamental estar atentos a las fechas para ver cuál de todos los artistas preferimos ir a disfrutar.
Entre el 24 de enero y el 1 de febrero, la icónica Plaza Próspero Molina volverá a llenarse de música y emoción durante las nueve lunas, con un cartel que combina a los principales referentes del folklore con artistas emergentes que buscan consolidarse en el escenario nacional.
La grilla con los principales artistas del Cosquín 2026
Sábado 24 de enero(primera luna): Christian Herrera (consagración 2025) Jairo, Los Manseros Santiagueños y Jorge Rojas.