Uno por uno: todos los artistas que estarán en el Cosquín 2026

La grilla completa del Festival Nacional de Folklore y cómo conseguir entradas.

Con su programación ya confirmada y las entradas disponibles, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín se perfila como uno de los eventos culturales más destacados del verano 2026 en Córdoba. Por esta razón, resulta fundamental estar atentos a las fechas para ver cuál de todos los artistas preferimos ir a disfrutar.

Entre el 24 de enero y el 1 de febrero, la icónica Plaza Próspero Molina volverá a llenarse de música y emoción durante las nueve lunas, con un cartel que combina a los principales referentes del folklore con artistas emergentes que buscan consolidarse en el escenario nacional.

Cosquín 2026. La grilla con los principales artistas del Cosquín 2026 Sábado 24 de enero (primera luna) : Christian Herrera (consagración 2025) Jairo, Los Manseros Santiagueños y Jorge Rojas.

: Christian Herrera (consagración 2025) Jairo, Los Manseros Santiagueños y Jorge Rojas. Domingo 25 (segunda luna) : Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, Facundo Toro y Cazzu.

: Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, Facundo Toro y Cazzu. Lunes 26 (tercera luna) : Ahyre, Abel Pintos y Guitarreros.

: Ahyre, Abel Pintos y Guitarreros. Martes 27 (cuarta luna): Lázaro Caballero, Lucio “El indio” Rojas, Paquito Ocaño, Orellana Lucca y Mariana Carrizo.

Lázaro Caballero, Lucio “El indio” Rojas, Paquito Ocaño, Orellana Lucca y Mariana Carrizo. Miércoles 28 (quinta luna): Luciano Pereyra, Leandro Lovato, La Callejerea y Silvia Layana. La 66° edición se desarrollará del 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina. Jueves 29 (sexta luna): Los Tekis, Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune y Ceibo.

Los Tekis, Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune y Ceibo. Viernes 30 (séptima luna): Chaqueño Palavecino, Juan Fuentes y Nati Pastorutti.

Chaqueño Palavecino, Juan Fuentes y Nati Pastorutti. Sábado 31 (octava luna): Soledad 30 años, Suna Rocha y el show “Juntos la Leyenda Continúa” con Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu.

Soledad 30 años, Suna Rocha y el show “Juntos la Leyenda Continúa” con Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu. Domingo 1 de febrero (novena luna): Milo J, Peteco Carabajal, Maggie Cullen, Cuti y Roberto Carabajal y Teresa Parodi. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Doce (@eldocetv) Venta de entradas para Cosquín 2026 Los tickets para el festival ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse online en autoentrada.com, con tarifas que difieren según la jornada elegida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







