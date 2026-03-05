Cuándo se estrena Scary Movie 6: todos los detalles. 

Los fans de Scary Movie tuvieron que esperar 13 años para el estreno de una nueva película. El film dirigido por los hermanos Wayans vuelve a la gran pantalla en junio. Los detalles, en la nota.

Espectáculos. Ernestina Pais protagonizó un choque, se negó al test de alcoholemia y encendió la polémica

Streaming. Netflix lanzó el tráiler de la película de Peaky Blinders y confirmó la fecha de estreno

El film llegaría a todos los cines el próximo 12 de junio y, debido al esquema de estrenos, es posible que la película esté disponible en Argentina un día antes; el jueves 11 de junio.

El primer tráiler, que ya circula en redes sociales y en salas antes de la proyección de Scream 7, anticipa el retorno de los hermanos Wayans y de las actrices Anna Faris y Regina Hall, quienes interpretaron a los personajes principales en las primeras cuatro películas.

Bajo la premisa de ser “ terroríficamente incorrecta ”, el proyecto del director Marlon Wayans comienza el tráiler con una ironía sobre el abuso de los “pronombres ” en Estados Unidos, mostrando a una de las protagonistas siendo apuñalada por Ghostface que, cuando una testigo la señala, le explica que tiene que referirse a ella como “ elle ”.

El clip también muestra numerosos guiños a las películas de terror más recordadas de este último tiempo; como Jason de Viernes 13, el asesino de Masacre en Texas, la muñeca Megan, y el recordado Ghostface de Scream.

Además de tramas similares a la de “Halloween”, “Ma”, “Pecadores”, “Todo, en todas partes, al mismo tiempo”, “Huye”, “Sonríe”, “La hora de la desaparición” y “La sustancia”. Todo bajo la musicalización del clásico de Eminem “The Real Slim Shady”.

Para sus seguidores, Wayans lo resumió así: “Es la noche de estreno de Scream 7, pero en realidad es la noche de estreno del teaser de Scary Movie 6. Esto tiene que ser gracioso”.

La dirección está a cargo de Michael Tiddes, y el guion reúne a Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans junto a Rick Alvarez.

Reparto confirmado que regresa:

Anna Faris (Cindy Campbell)

Regina Hall (Brenda Meeks)

Marlon Wayans (Shorty Meeks)

Shawn Wayans (Ray Wilkins)

Dave Sheridan (el icónico Oficial Doofy)

Cheri Oteri (Gail Hailstorm)

Chris Elliott (Hanson, el de la "mano pequeña" en la 2)

Jon Abrahams (Bobby Prinze)

Lochlyn Munro (Greg Phillippe)

El regreso de los hermanos Wayans

Los Wayans no participaron en las últimas tres películas y su vuelta implica, en palabras de Marlon para la revista Entertainment Weekly, “una reunión con los hermanos y con el elenco original para traer de vuelta las carcajadas grandes. El mundo necesita reírse a lo grande”.

image

Sobre el enfoque de esta entrega, Marlon la define como un híbrido: “No es solo un reinicio completo, volviendo al punto de partida donde comenzó la franquicia en 2000. Es, en una palabra, un ‘rebooquel’ (juego de palabras entre reboot y secuela en inglés).

Y agregó que “esta película es multigeneracional. Es una conversación cómica que hace falta, desde nuestra generación hasta la generación... ¿cómo se llama? Gen Alpha. Y es totalmente inclusiva”.

Además comentó que “se trata de recuperar la comedia como era antes. Y creo que la única forma de lograrlo es cancelar la cultura de la cancelación”.