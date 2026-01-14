Dolor en el folclore: falleció una referente de la música popular del norte

Una de las referentes del folclore del norte falleció en Salta a los 76 años . El mundo de la música llora a una de las voces más emblemáticas de la cultura popular y a una de las intérpretes más talentosas.

Se trata de Melania Pérez falleció este 14 de enero a los 76 años , y el mundo del folclore despidió a una intérprete marcada por la profundidad expresiva, la coherencia artística y el respeto por la tradición. Nacida en la ciudad de Salta el 19 de octubre de 1949, construyó un camino que combinó sensibilidad y oficio.

Su ingreso profesional a la música popular argentina llegó en 1965 , cuando integró el grupo vocal Las Voces Blancas, con el que viajó a Buenos Aires y alcanzó reconocimiento en festivales, incluida la consagración en Cosquín en 1967.

Tras esa etapa, regresó a Salta y en 1972 se sumó a El Vale Cuatro , cuarteto armonizado y dirigido por Gustavo “Cuchi” Leguizamón, experiencia que marcó su identidad musical y su modo de interpretar la canción popular.

En los años siguientes, su carrera sumó un punto alto con el Dúo Herencia, junto a “Hicho” Vaca, con giras por el país y una nueva consagración en Cosquín 1981, siempre con una impronta austera, emotiva y sin concesiones.

Su etapa solista en el folclore

Recién en 1999 grabó su primer álbum solista, “Luz del aire”, y en 2002 registró “Igual que el agua… cantando”, con producción de León Gieco, trabajo que recibió reconocimiento nacional y llegó a estar ternado a los Premios Gardel en la categoría de intérprete femenina de folclore, con invitados como Jaime Torres, Alfredo Ábalos y Peteco Carabajal.

En paralelo, sostuvo propuestas escénicas que dialogaron con la memoria cultural del norte, como “Los pájaros de la memoria”, y mantuvo una búsqueda estética centrada en la palabra y en la emoción sin artificios.

Además de su labor artística, se destacó como docente de canto y continuó vinculada a proyectos internacionales, con planes de presentaciones en Europa junto a Dino Saluzzi y Juan Falú.

Con su muerte, el folclore argentino perdió una voz singular, pero quedó una obra que sigue viva por su honestidad interpretativa y por el vínculo profundo con la raíz bagualera y la tradición del NOA.