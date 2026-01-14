miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 20:13
Luto.

Dolor en el folclore: falleció una referente de la música popular del norte

Pasó por Las Voces Blancas y El Vale Cuatro, brilló con el Dúo Herencia y consolidó su etapa solista en el folclore con discos clave.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Falleció una referente del folclore del norte

Falleció una referente del folclore del norte

Una de las referentes del folclore del norte falleció en Salta a los 76 años. El mundo de la música llora a una de las voces más emblemáticas de la cultura popular y a una de las intérpretes más talentosas.

Se trata de Melania Pérez falleció este 14 de enero a los 76 años, y el mundo del folclore despidió a una intérprete marcada por la profundidad expresiva, la coherencia artística y el respeto por la tradición. Nacida en la ciudad de Salta el 19 de octubre de 1949, construyó un camino que combinó sensibilidad y oficio.

La carrera

Su ingreso profesional a la música popular argentina llegó en 1965, cuando integró el grupo vocal Las Voces Blancas, con el que viajó a Buenos Aires y alcanzó reconocimiento en festivales, incluida la consagración en Cosquín en 1967.

Tras esa etapa, regresó a Salta y en 1972 se sumó a El Vale Cuatro, cuarteto armonizado y dirigido por Gustavo “Cuchi” Leguizamón, experiencia que marcó su identidad musical y su modo de interpretar la canción popular.

Melania Pérez falleció y el folclore la llora
Melania Pérez falleció y el folclore la llora

Melania Pérez falleció y el folclore la llora

En los años siguientes, su carrera sumó un punto alto con el Dúo Herencia, junto a “Hicho” Vaca, con giras por el país y una nueva consagración en Cosquín 1981, siempre con una impronta austera, emotiva y sin concesiones.

Su etapa solista en el folclore

Recién en 1999 grabó su primer álbum solista, “Luz del aire”, y en 2002 registró “Igual que el agua… cantando”, con producción de León Gieco, trabajo que recibió reconocimiento nacional y llegó a estar ternado a los Premios Gardel en la categoría de intérprete femenina de folclore, con invitados como Jaime Torres, Alfredo Ábalos y Peteco Carabajal.

En paralelo, sostuvo propuestas escénicas que dialogaron con la memoria cultural del norte, como “Los pájaros de la memoria”, y mantuvo una búsqueda estética centrada en la palabra y en la emoción sin artificios.

Embed - Melania Pérez - La alejada

Además de su labor artística, se destacó como docente de canto y continuó vinculada a proyectos internacionales, con planes de presentaciones en Europa junto a Dino Saluzzi y Juan Falú.

Con su muerte, el folclore argentino perdió una voz singular, pero quedó una obra que sigue viva por su honestidad interpretativa y por el vínculo profundo con la raíz bagualera y la tradición del NOA.

