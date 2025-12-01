Tragedia en el rock: murió un músico argentino mientras tocaba en un bar

La comunidad rockera platense quedó sacudida por la repentina muerte de Nahuel Niz, músico de Loca Sensación , quien perdió la vida mientras actuaba en un show en el bar Blondie , situado en la calle 11 entre 54 y 55 . Tal como adelantó EL DIA , el hecho ocurrió alrededor de las 22.30 del viernes.

En ese instante, el grupo de punk rock recién comenzaba su set. Según contaron quienes estaban presentes, Niz cayó al suelo de manera inesperada sobre el escenario mientras interpretaban el tercer tema .

A pesar de los intentos de quienes estaban en el lugar por asistirlo y del rápido traslado al Hospital San Martín , el artista no logró sobrevivir y falleció después de la medianoche, pese al trabajo del equipo de salud. Nahuel, de 35 años , era muy apreciado dentro de la movida under de La Plata .

Un testigo reveló cómo fue el momento en que el músico murió mientras tocaba en vivo.

La noticia provocó una fuerte conmoción entre su entorno cercano y también entre músicos y seguidores de la escena local, que manifestaron su tristeza a través de distintas publicaciones en redes sociales .

Nahuel Niz tenía 35 años.

El adiós de su banda

Los miembros de Loca Sensación dialogaron con EL DIA y despidieron a su compañero con un mensaje profundamente emotivo: “Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual. Nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz. Tu banda, Loca Sensación: Ezequiel, Lucas y Tito”.

El comunicado deja en evidencia el golpe emocional que atraviesa la banda tras haber vivido la muerte de su guitarrista sobre el escenario.

La banda Loca sensación perdió a su guitarrista en pleno show.

El testimonio de los testigos

En las plataformas digitales, otro artista presente en el local relató con total crudeza lo ocurrido, señalando que el guitarrista “Se murió tocando en vivo”. Según explicó, la situación fue tan súbita y conmocionante que reinó la desorientación entre los asistentes, y admitió que, en más de treinta años yendo a conciertos, “nunca viví una cosa así”.

El mensaje cierra con un gesto de acompañamiento para la familia y los miembros de Loca Sensación, asegurando: “A la distancia pero tan cerca, acá estamos para lo que necesiten”.