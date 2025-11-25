¿De qué murió el cantante Jimmy Cliff?

El mundo del reggae está de luto tras la pérdida del ícono jamaiquino a los 81 años.

El lunes 24 de noviembre se dio a conocer el fallecimiento del cantante Jimmy Cliff a los 81 años . El icónico músico jamaiquino , famoso por éxitos como “ Many Rivers to Cross ” y “ Reggae Night ”, murió a raíz de diversas complicaciones médicas . La noticia fue anunciada por su esposa, Latifa Chambers , a través de un comunicado publicado en sus redes sociales .

La familia del músico comunicó que su fallecimiento se produjo por complicaciones asociadas a un cuadro de neumonía . Su esposa, Latifa Chambers , escribió en un mensaje: “ Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció a causa de una convulsión seguida de una neumonía ”.

En esa misma publicación, Chambers manifestó su agradecimiento a familiares, amistades, colegas y seguidores por el respaldo recibido a lo largo de la carrera del artista . Además, destacó la labor del Dr. Couceyro y del equipo médico que los acompañó durante este difícil momento.

“ Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Voy a seguir tus deseos. Espero que puedan respetar nuestra privacidad en estos momentos tan duros. Más información será brindada más adelante. Nos vemos, Leyenda ”, finaliza el mensaje firmado por su esposa y sus hijos .

El legado musical de Jimmy Cliff

James Chambers, más conocido por su nombre artístico Jimmy Cliff, vino al mundo en 1944 en Saint James, Jamaica. Inició su camino en la música siendo muy joven y, a los 14 años, se trasladó a Kingston. Allí fue descubierto por el productor Leslie Kong, quien lo motivó a iniciar grabaciones profesionales. Su primer gran éxito llegó con la canción “Hurricane Hattie”.

El músico jamaicano logró internacionalizar el reggae, combinando a lo largo de su trayectoria elementos de jazz y reggae, con toques de pop y matices del espiritualismo africano.

Jimmy Cliff fue uno de los artistas más reconocidos de la música reggae jamaiquino.

Entre sus logros más reconocidos se encuentra su interpretación de “I Can See Clearly Now”, originalmente de Johnny Nash. Su estilo se distinguió por una voz inconfundible, un enfoque auténtico y un fuerte compromiso con diversas causas sociales y políticas, particularmente aquellas vinculadas con el continente africano.

Reconocimientos y premios de Jimmy Cliff

Más allá de sus grandes logros musicales, Jimmy Cliff recibió dos Grammy al Mejor Álbum de Reggae, primero por Cliff Hanger (1985) y luego por Rebirth, disco que fue destacado en la lista de los 50 mejores álbumes de 2012 según la revista Rolling Stone. En 2010, fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll, siendo, junto a Bob Marley, uno de los únicos artistas jamaicanos en recibir este reconocimiento.

Su participación en el film jamaicano The Harder They Come (1972), donde actuó y también compuso la banda sonora, sirvió para popularizar el reggae en Estados Unidos. Canciones como “Many Rivers to Cross” y “Sitting in Limbo” se convirtieron en clásicos indispensables de su repertorio.

El vínculo de Jimmy Cliff con la Argentina

El artista llevó su estilo musical a Argentina, participando en distintas celebraciones de carnaval. Su debut en Buenos Aires tuvo lugar en febrero de 1969; según relató el periodista Bobby Flores, por un cachet de $1.400.000 argentinos, el músico junto a su banda se desplazó en combi desde San Lorenzo hasta el Club Deportivo San Andrés.

Al año siguiente, en 1970, se presentó en el Carnaval Beat de Vélez, compartiendo escenario con figuras como Sandro, Leonardo Favio y Palito Ortega. Además, ofreció shows en Mar del Plata y volvió en 1993 para participar de un festival de reggae organizado por Rock & Pop.