viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 20:24
Indagatoria.

Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: qué dijo

Leandro García Gómez, pareja de Lourdes Fernández, ex Bandana, fue indagado este viernes. Conocé qué dijo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Declaróel novio de Lourdes Fernández

Declaró el novio de Lourdes Fernández

Leandro García Gómez, pareja de la cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, fue indagado este viernes por la Justicia bajo la acusación de privación ilegítima de la libertad. Durante la audiencia, el acusado se negó a responder preguntas, aunque realizó un descargo espontáneo en el que negó haber lesionado a la artista.

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

García Gómez declaró de manera virtual desde su lugar de detención, en una Alcaidía de la Policía de la Ciudad, y estuvo asistido por un defensor oficial. Según trascendió, el hombre aseguró que Lourdes había ido por voluntad propia a su domicilio y que “no quería salir” ni tener contacto con su madre.

Declaró el novio de Lourdes Fernández
Declaró el novio de Lourdes Fernández

Declaró el novio de Lourdes Fernández

El hallazgo de Lourdes Fernández y la denuncia

Lourdes Fernández fue encontrada el jueves por la noche en el departamento del acusado, ubicado en el barrio porteño de Palermo, luego de que su familia denunciara su desaparición en la Comisaría Vecinal 14B.

La madre de la cantante y allegados habían alertado a las autoridades sobre un posible caso de violencia de género y hostigamiento. Horas antes, la Policía de la Ciudad había acudido al domicilio, pero no pudo ingresar a todos los ambientes porque García Gómez se negó a permitir el acceso completo.

Tras una orden de allanamiento, efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 irrumpieron en el lugar y hallaron a Lourdes dentro del inmueble. La artista fue trasladada al Hospital Fernández, donde los médicos confirmaron que no presentaba lesiones ni signos de violencia física. Luego fue dada de alta y se retiró junto a una amiga.

Lourdes Fernández
Lourdes Fernández, ex Bandana.

Lourdes Fernández, ex Bandana.

La detención y los elementos hallados

Cuando la policía ingresó al departamento, el acusado no estaba presente, pero fue detenido minutos después dentro del edificio. Fuentes policiales indicaron que intentó escapar por la terraza y finalmente fue encontrado escondido en un placard.

Durante el operativo, los investigadores hallaron botellas de bebidas alcohólicas y pastillas fuera de sus blísteres, que fueron secuestradas para análisis por parte de Policía Científica. En el procedimiento participaron agentes de la Justicia, la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME.

Un historial de denuncias

Lourdes Fernández, de 44 años, y García Gómez mantenían una relación desde hace cinco años, marcada por episodios de violencia. En 2022, la cantante había presentado una denuncia por lesiones leves y publicó un video en sus redes sociales mostrando golpes en su rostro, donde relató episodios de maltrato.

“Me filmó sin que yo sepa. Me metía cosas en la bebida. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, escribió en ese momento. Pese a aquella denuncia, ambos retomaron el vínculo, y en octubre de este año, Lourdes realizó una nueva denuncia tras un violento episodio en el que vecinos llamaron al 911 por una fuerte discusión en el departamento que compartían.

“Podemos hablar, Jujuy te escucha

El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género recuerda que se encuentra disponible la línea gratuita 0800-888-4363, un canal de atención, acompañamiento y asesoramiento para víctimas de violencia de género y sus familiares.

Esta línea forma parte de la campaña “Podemos Hablar, Jujuy te escucha”, y funciona las 24 horas, los 365 días del año, brindando asistencia integral a quienes atraviesan situaciones de violencia o requieran orientación sobre cómo actuar.

A través del 0800-888-4363, profesionales del Consejo brindan asesoramiento confidencial, acompañamiento y derivación a los recursos disponibles en la provincia.

El servicio está preparado para atender consultas, pedidos de ayuda o asesoramiento en casos que involucren violencia física, psicológica, económica, simbólica o sexual, tanto hacia mujeres como hacia personas de la diversidad sexual.

La línea no reemplaza al 911, que continúa siendo el número destinado a denuncias o emergencias en curso.

