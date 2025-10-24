viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 10:26
Policial.

Dos hombres se pelearon en pleno centro de San Salvador de Jujuy y fueron demorados

Dos hombres se enfrentaron en pleno centro de San Salvador de Jujuy cuando uno de ellos acusó a otro de robar supuestas sustancias ilícitas.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Dos hombres se pelearon en pleno centro de San Salvador de Jujuy y fueron demorados

Dos hombres se pelearon en pleno centro de San Salvador de Jujuy y fueron demorados

Personal del Pelotón de Infantería de la Unidad Regional N°2 intervino en un hecho ocurrido en pleno centro de San Salvador de Jujuy, luego de un llamado que alertó sobre una pelea entre dos hombres.

El problema se originó cuando uno de los involucrados, acompañado por su pareja, intentó reducir al otro hombre sujeto al que acusaba de haberle robado en su domicilio días atrás.

La situación generó una importante aglomeración de personas y momentos de tensión en la zona, por lo que el personal policial acudió rápidamente para restablecer el orden y evitar una escalada de violencia.

Control de la situación y traslado del implicado

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 14:30, momento en que los efectivos lograron contener el conflicto y demorar al presunto implicado, un hombre de 24 años de edad.

Para prevenir mayores incidentes, el sujeto fue trasladado a la dependencia jurisdiccional correspondiente, donde se realizaron las diligencias de identificación y requisa preventiva.

detenidos esposados

Hallazgo de elementos sospechosos y actuación judicial

Durante la inspección de seguridad antes del ingreso a la celda, el personal policial detectó envoltorios de polietileno y un elemento metálico similar a una pipa, lo que motivó la intervención de la Brigada de Narcotráfico.

Tras la revisión, se procedió al secuestro de cinco envoltorios con sustancia amarillenta, un envoltorio con sustancia vegetal y dinero en efectivo.

El detenido quedó alojado en la Seccional 9na. y a disposición de la Justicia, mientras las sustancias fueron remitidas para su análisis.

