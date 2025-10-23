jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 10:28
Capital.

Detienen a dos jóvenes por venta de drogas en pleno centro de San Salvador de Jujuy

Dos jóvenes de 19 años fueron detenidos en pleno centro de San Salvador de Jujuy tras ser descubiertos mientras estaban comercializando droga.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Detienen a dos jóvenes por venta de drogas en pleno centro de San Salvador de Jujuy

Detienen a dos jóvenes por venta de drogas en pleno centro de San Salvador de Jujuy

En un nuevo operativo contra el narcotráfico, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional N°1 detuvieron a dos jóvenes de 19 años involucrados en la presunta comercialización de droga.

El procedimiento se llevó a cabo el 21 de octubre en horas de la tarde, mientras los agentes realizaban recorridos preventivos por la jurisdicción de la Comisaría Seccional 1ra, específicamente sobre avenida Santibáñez y calle José Hernández.

Seccional Nº1
Seccional Nº1

Seccional Nº1

Sospechas y hallazgo de la sustancia

La intervención se originó cuando los uniformados observaron a uno de los jóvenes en cercanía de un grupo de menores, lo que despertó sospechas de una posible actividad ilícita.

Al interceptarlo e identificarlo, los efectivos realizaron un palpado preventivo y detectaron un bulto que contenía una sustancia vegetal con fuerte olor.

Minutos después, fue ubicado un segundo joven, quien se encontraba a pocos metros del lugar y también fue demorado.

Resultado positivo para marihuana

Con la intervención del personal de la Dirección General de Narcotráfico, se efectuó la prueba de campo en presencia de testigos, la cual arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 24 gramos.

Ante esto, ambos jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición del magistrado interviniente, junto con el secuestro de la sustancia.

Prevención y control en la vía pública

Desde la fuerza destacaron que la rápida y eficaz actuación del personal policial permitió evitar la posible distribución de estupefacientes en la zona.

El operativo forma parte de las acciones permanentes de control y prevención del delito que la Policía de la Provincia lleva adelante en distintos puntos de Jujuy.

