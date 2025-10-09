viernes 10 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 21:27
Narcotráfico.

En Libertador secuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas

Un operativo en Libertador terminó con drogas incautadas, armas, dinero y dos detenidos. Se inició una causa por narcotráfico.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
En Libertadorsecuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas

En Libertador secuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas

El Grupo de Operación Motorizado encabezó un operativo policial en Libertador General San Martín, que culminó con el secuestro de un arma de fuego, drogas y dinero en efectivo, más dos personas mayores de edad detenidas.

Lee además
Libertador: detuvieron a un hombre por tenencia de sustancias ilegales
Policial.

Libertador: detuvieron a un hombre por tenencia de sustancias ilegales
detuvieron a un conductor con 1.85 g/l de alcohol en sangre en libertador
Ruta 34.

Detuvieron a un conductor con 1.85 g/l de alcohol en sangre en Libertador

El procedimiento se desarrolló en la intersección de calles Ayacucho y Paypaya, en el barrio 40 Hectáreas, cuando los efectivos realizaban un recorrido preventivo y detectaron a dos hombres en moto en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia policial, los hombres de 33 y 36 años intentaron deshacerse de un objeto, pero fueron detenidos. Al ser requisaron hallaron un arma de fuego, y detectaron un fuerte olor que indicaba la presencia de estupefacientes en el vehículo.

En Libertador secuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas
En Libertador secuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas

En Libertador secuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas

Hallazgo de drogas, balanza y dinero en efectivo en Libertador

Con personal de Criminalística y de la Brigada de Narcotráfico, se registró completa la moto y hallaron múltiples envoltorios con sustancias de color blanquecina, una balanza de precisión y alrededor de $150.000 en efectivo.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia por estar sospechados de una actividad vinculada con el narcotráfico, mientras continúa la investigación para determinar el origen y destino de la droga secuestrada.

En Libertador secuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas
En Libertador secuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas

En Libertador secuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Libertador: detuvieron a un hombre por tenencia de sustancias ilegales

Detuvieron a un conductor con 1.85 g/l de alcohol en sangre en Libertador

El Libertador secuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillos ilegales

Persecución, disparos y detenido en Libertador General San Martín

Triple crimen narco: declaró el acusado de cavar el pozo donde escondieron los cuerpos

Lo que se lee ahora
Declaró el acusado de cavar el pozo del triple crimen de Florencio Varela.
Justicia.

Triple crimen narco: declaró el acusado de cavar el pozo donde escondieron los cuerpos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Condena al enfermero que inyectó leche a un bebé. video
Tribunales.

7 años de prisión para el enfermero que inyectó leche a un bebé en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel