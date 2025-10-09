En Libertador secuestraron un arma y drogas en el barrio 40 Hectáreas

El Grupo de Operación Motorizado encabezó un operativo policial en Libertador General San Martín, que culminó con el secuestro de un arma de fuego, drogas y dinero en efectivo, más dos personas mayores de edad detenidas.
El procedimiento se desarrolló en la intersección de calles Ayacucho y Paypaya, en el barrio 40 Hectáreas, cuando los efectivos realizaban un recorrido preventivo y detectaron a dos hombres en moto en actitud sospechosa.
Al advertir la presencia policial, los hombres de 33 y 36 años intentaron deshacerse de un objeto, pero fueron detenidos. Al ser requisaron hallaron un arma de fuego, y detectaron un fuerte olor que indicaba la presencia de estupefacientes en el vehículo.
Hallazgo de drogas, balanza y dinero en efectivo en Libertador
Con personal de Criminalística y de la Brigada de Narcotráfico, se registró completa la moto y hallaron múltiples envoltorios con sustancias de color blanquecina, una balanza de precisión y alrededor de $150.000 en efectivo.
Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia por estar sospechados de una actividad vinculada con el narcotráfico, mientras continúa la investigación para determinar el origen y destino de la droga secuestrada.
