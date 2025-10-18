Amenazó de muerte a su madre y hermanos en barrio Alberdi: fue detenido

El episodio se dio durante las últimas horas y alteró la tranquilidad de la calle Alberro, en barrio Alberdi, cuando un hombre de 32 años amenazó de muerte a su madre y hermanos utilizando un arma de fuego. El episodio generó momentos de tensión y temor entre los vecinos.

Intervención y detención del agresor Tras una llamada al servicio de emergencias 911, efectivos del C.E.O.P. y del Centro de Gestión acudieron al lugar. Con autorización de la víctima, el personal ingresó al domicilio alrededor de las 07:50 horas y logró reducir al agresor, quien ofreció resistencia durante el procedimiento.

Secuestro del arma y actuación judicial Posteriormente, el personal policial localizó y secuestró una pistola calibre .22, que habría sido utilizada para amenazar a los familiares.

El detenido fue trasladado a la Subcomisaría San Francisco de Álava, donde quedó a disposición de la Justicia acusado de amenazas graves y resistencia a la autoridad.

