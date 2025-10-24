Lanzaron un taller gratuito de tejido a crochet en Jujuy: cómo inscribirse

El Centro Cultural Héctor Tizón anunció la apertura de un taller gratuito de tejido a crochet, una propuesta que invita a aprender y compartir técnicas de tejido en un espacio de encuentro y creatividad.
El curso estará a cargo de María Clara Carrillo y comenzará el jueves 14 de noviembre. Las clases se dictarán todos los viernes, de 16 a 18 horas, en las instalaciones del centro cultural ubicado en Hipólito Yrigoyen 1302.
Un espacio para crear y disfrutar
El taller propone desarrollar habilidades manuales y preparar piezas inspiradas en la temática navideña, con el objetivo de que los participantes puedan crear sus propios adornos, accesorios o decoraciones para fin de año.
La actividad está dirigida al público en general y no requiere conocimientos previos. Desde la organización destacaron que el espacio busca promover la creatividad, el intercambio y la expresión personal a través del tejido artesanal.
Taller de tejido a crochet.
Taller de tejido a crochet.
Inscripción e información útil
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan comunicándose al número 3884754062. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar lugar con anticipación.
El taller forma parte de la programación cultural del Centro Cultural Héctor Tizón, que ofrece distintas actividades artísticas y recreativas para toda la comunidad jujeña.
¿Qué es el tejido a crochet?
El tejido a crochet es una técnica artesanal que consiste en entrecruzar hilos con una aguja especial llamada ganchillo o crochet, para crear tejidos de diferentes formas, texturas y diseños.
Se utiliza un solo hilo a la vez, que se va enlazando en pequeños bucles mediante el gancho de la aguja, formando puntos que pueden combinarse de distintas maneras para lograr tejidos decorativos o funcionales, como mantas, prendas, accesorios o adornos.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.