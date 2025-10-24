Lanzaron un taller gratuito de tejido a crochet en Jujuy: cómo inscribirse

El Centro Cultural Héctor Tizón anunció la apertura de un taller gratuito de tejido a crochet , una propuesta que invita a aprender y compartir técnicas de tejido en un espacio de encuentro y creatividad.

Jujuy. Virgen de Río Blanco: no habrá peregrinación este domingo por las Elecciones

El curso estará a cargo de María Clara Carrillo y comenzará el jueves 14 de noviembre . Las clases se dictarán todos los viernes, de 16 a 18 horas , en las instalaciones del centro cultural ubicado en Hipólito Yrigoyen 1302 .

El taller propone desarrollar habilidades manuales y preparar piezas inspiradas en la temática navideña, con el objetivo de que los participantes puedan crear sus propios adornos, accesorios o decoraciones para fin de año.

La actividad está dirigida al público en general y no requiere conocimientos previos. Desde la organización destacaron que el espacio busca promover la creatividad, el intercambio y la expresión personal a través del tejido artesanal.

Taller de tejido a crochet. Taller de tejido a crochet.

Inscripción e información útil

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan comunicándose al número 3884754062. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar lugar con anticipación.

El taller forma parte de la programación cultural del Centro Cultural Héctor Tizón, que ofrece distintas actividades artísticas y recreativas para toda la comunidad jujeña.

¿Qué es el tejido a crochet?

El tejido a crochet es una técnica artesanal que consiste en entrecruzar hilos con una aguja especial llamada ganchillo o crochet, para crear tejidos de diferentes formas, texturas y diseños.

Se utiliza un solo hilo a la vez, que se va enlazando en pequeños bucles mediante el gancho de la aguja, formando puntos que pueden combinarse de distintas maneras para lograr tejidos decorativos o funcionales, como mantas, prendas, accesorios o adornos.