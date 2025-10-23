jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 08:31
Desesperación.

Buscan a la ex Bandana Lourdes Fernández, desaparecida hace 19 días

La exintegrante de Bandana no se comunica con su familia desde el 4 de octubre. La Policía intervino en la vivienda donde vivía junto a su expareja.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Lourdes Fernández, ex Bandana.

Lourdes Fernández, ex Bandana.

La cantante Lourdes Fernández, reconocida por su paso por el grupo Bandana, es buscada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires luego de que su madre denunciara que perdió contacto con ella el pasado 4 de octubre. La presentación fue realizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, y el caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47.

La denuncia y la primera intervención policial

Según informaron fuentes judiciales, la denuncia fue recibida este miércoles por la noche en la Comisaría Vecinal 14 B. Tras la presentación, efectivos policiales se dirigieron al domicilio donde residía la artista, en el barrio porteño de Palermo.

Al llegar, los agentes fueron atendidos por un hombre identificado como Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández. El hombre aseguró que ya no mantenía una relación con la cantante y que ella no vivía más en esa vivienda. Ante la falta de autorización para ingresar, el personal policial comunicó la situación al juzgado interviniente.

Lourdes Fernández, ex Bandana.
Lourdes Fernández, ex Bandana.

Lourdes Fernández, ex Bandana.

El rol del juzgado y la custodia del domicilio

Por orden del juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, Secretaría 136, se dispuso una consigna en la propiedad para continuar con las tareas de vigilancia. La medida busca resguardar el lugar mientras se realizan las diligencias necesarias para ubicar a la cantante.

En la denuncia, la madre de Lourdes mencionó al mismo García Gómez, quien había sido denunciado en 2022 por violencia de género. Este antecedente motivó una actuación inmediata de las fuerzas de seguridad, que mantienen la custodia del domicilio mientras avanza la investigación.

Sin rastros desde el 4 de octubre

Lourdes Fernández no se comunica con su entorno desde principios de mes. Su madre manifestó que intentó contactarla por diferentes medios, sin obtener respuesta. La familia expresó su preocupación y pidió colaboración para dar con el paradero de la artista.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para determinar el paradero de la exintegrante de Bandana, quien fue una de las voces más recordadas del grupo pop surgido en los años 2000.

