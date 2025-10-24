Ola de calor: dos ciudades del norte entre las más calurosas del país

La ola de calor que golpea a Argentina este viernes se hace sentir sobre todo en algunas zonas. Según el informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , dos ciudades del norte argentino integran el podio de las más calurosas.

Ese ranking nacional de temperaturas elaborado a las 16 horas, marca que San Ramón de la Nueva Orán y Santiago del Estero están ubicadas en el segundo y tercer puesto, solo superadas por la localidad formoseña de Las Lomitas .

Esa ciudad registró una temperatura de 38.6ºC , mientras la ciudad salteña estuvo apenas por debajo con 38.2ºC . El tercer lugar lo consiguió Santiago del Estero con 37.5, pero con una sensación térmica de 43.2 y una humedad cercana al 50%.

Según ese reporte, San Salvador de Jujuy registró una temperatura de 35.4 grados, pero con una baja humedad que llegó al 32%, que la dejó en el puesto siete . Entre las 10 primeras, esta quinta Termas de Río Hondo con 36.4ºC y San Miguel de Tucumán quedó novena con 34.9ºC.

Cómo prevenir un golpe de calor

Ante las altas temperaturas que se registran en gran parte del país, hablar de golpe de calor y de cómo cuidarnos se vuelve fundamental. Este cuadro puede afectar tanto a adultos como a niños, y si no se actúa a tiempo puede tener consecuencias graves para la salud.

Hidratación y alimentación en adultos

Si se pasa gran parte del día en lugares cerrados como oficinas o comercios, es esencial mantenerse bien hidratado, incluso cuando no se sienta sed. Los especialistas recomiendan un consumo diario de 3,7 litros de agua en hombres y 2,7 litros en mujeres.

También se aconseja evitar el exceso de café, bebidas azucaradas y alcohol, especialmente si se consumen muy frías o muy calientes, ya que pueden alterar la temperatura corporal. Sumar frutas y verduras frescas a la dieta y reducir los platos muy calóricos ayuda a mantener una mejor regulación térmica. Además, se debe evitar la actividad física intensa en horas de la tarde, cuando el calor alcanza su punto máximo.

Cuidados especiales en niños

En el caso de los más chicos, la hidratación debe ser constante: se recomienda ofrecer agua con frecuencia y no esperar a que ellos la pidan. Si son lactantes, deben recibir el pecho más seguido. También es importante vestirlos con ropa liviana, de algodón y colores claros, y evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas.

El uso de protector solar cada dos horas y gorras o sombreros es fundamental, incluso si la exposición al sol parece baja. Por último, procurar que permanezcan en espacios ventilados.

Síntomas de un golpe de calor