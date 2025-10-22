El calor de Tucumán dejó pesas derretidas y el video revoluciona TikTok

El calor en el norte argentino se hace notar con el comienzo de la primavera. Un hecho ocurrido en Tucumán se volvió viral y generó repercusión gracias a un video que circuló en TikTok. El contenido fue publicado por Nacho Araoz Corte (@nachoaraozcorte) y mostraba una situación poco común que rápidamente acumuló miles de reproducciones.

La grabación ganó notoriedad tras incluir un mensaje llamativo en la descripción: “ Vivís en Tucumán y ya se siente el verano ”. Lejos de ser una exageración , el video compartido por Araoz Corte evidenció el fuerte calor que azota a la provincia del norte .

En las imágenes se puede ver una barra de pesas ubicada al aire libre , cuyos discos muestran deformaciones notorias , producto directo de la exposición continua a los rayos solares . Más allá de reflejar solo las altas temperaturas , la escena de los discos parcialmente derretidos se convirtió en motivo de sorpresa y debate entre los internautas .

En la publicación , Nacho agregó un toque de humor con otra frase : “ Primavera dicen... y estamos derritiéndonos en Tucumán ”, aumentando la reacción y el asombro de quienes vieron el clip . La particularidad de la situación provocó un efecto viral en las redes sociales . Apenas seis días después de su publicación , el clip ya había alcanzado más de 190 mil visualizaciones en TikTok .

El video no solo expuso los extremos a los que puede llegar el intenso calor tucumano, sino que se convirtió en un testimonio gráfico del clima provinciano.

Pero no solo llamó la atención la cantidad de reproducciones: la publicación también superó los 12 mil “me gusta” y recibió más de 50 comentarios, que reflejaron diversas reacciones ante la inesperada escena registrada en Tucumán. Los internautas manifestaron asombro y cierta preocupación por la deformación de los discos a causa del calor, especialmente teniendo en cuenta que la provincia apenas se encuentra transitando la primavera.

Entre los más de cincuenta comentarios que acompañaron la publicación, se evidencian percepciones semejantes. Un usuario comentó: “Tremendo cómo se derriten los discos y eso que todavía no estamos en verano”, mostrando su sorpresa ante el calor previo a la estación estival.

El video de las pesas derretidas por el calor que es furor en TikTok

Otro añadió: “Y eso que estamos en plena primavera”, mientras que un tercero reconoció: “Nunca había visto algo así, es la primera vez”, destacando lo extraordinario e inesperado del fenómeno. La grabación no solo evidenció la magnitud del calor que atraviesa Tucumán, sino que también se transformó en un registro visual del clima de la provincia y sus efectos concretos en la vida diaria.

La difusión masiva del video demuestra cómo las redes sociales pueden resaltar fenómenos locales extraordinarios y proyectarlos a nivel nacional. La publicación de Nacho Araoz Corte sigue generando comentarios y debates, colocando a Tucumán —y sus elevadas temperaturas— en el foco de la atención digital.