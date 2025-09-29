Hará calor por encima de lo normal hasta diciembre en todo el país: qué va a pasar en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su informe climático trimestral para el período octubre-diciembre de 2025. Mientras gran parte del país atravesará un calor fuera de lo normal, Jujuy aparece como una de las pocas excepciones: aquí, las temperaturas se mantendrán dentro de los valores esperados para la época.

El reporte señala que, tras un comienzo de primavera con jornadas frescas, las condiciones tenderán a cambiar de manera importante en el país. El centro del calor estará en Córdoba, con un 55% de probabilidades de que se registren marcas superiores al promedio histórico. Desde allí, la “ola” se expandirá a provincias como Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza y Entre Ríos.

En contraste, en Jujuy, junto con Catamarca, La Rioja, Tucumán y el centro-este de Salta, las temperaturas serán las normales para esta época del año , diferenciándose del resto del territorio argentino.

Qué pasará con las lluvias en Jujuy

En lo que respecta a las precipitaciones, el SMN indicó que hasta diciembre se ubicarán en valores habituales en la mayor parte del país. Sin embargo, en el noroeste –donde está incluida Jujuy– existe un 50% de probabilidades de que las lluvias superen los registros históricos.

Este panorama podría ser clave para el desarrollo de la temporada de dengue, ya que el aumento de lluvias combinado con temperaturas primaverales favorece la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Perspectivas hacia fin de año

Mientras que en el resto de Argentina se anticipa un fin de año agobiante, en Jujuy se espera una primavera y un inicio de verano con condiciones dentro de lo habitual. Recién en el próximo informe del SMN, previsto para octubre, se podrá conocer la proyección climática de enero de 2026, ya en pleno verano.