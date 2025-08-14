Ola de calor en Europa: la temperatura llega a los 44°, hay incendios y se reportó un muerto

Otro verano abrasador sacude Europa con una ola de calor extrema , incendios forestales y temperaturas que superan los 40°C , mientras las ciudades parecen hornos y se mantienen en estado de alerta, dejando incluso una víctima fatal . En los alrededores de Madrid , un incendio provocó la muerte de un hombre que trabajaba en un establo de caballos.

A su vez, el fuego afectó algunas viviendas y granjas, aunque fue controlado este martes , informaron las autoridades locales a Reuters . Más al sur, en Tarifa , en la costa cercana a Marruecos , bañistas y el reconocido chef José Andrés registraron con sus cámaras llamas y columnas de humo negro ascendiendo sobre colinas que rodean lujosas residencias.

Más de 2000 personas tuvieron que ser evacuadas en Tarifa mientras el fuego, que se presume se originó en bosques de eucaliptos y pinos , avanzaba sin control, según informaron las autoridades. Helicópteros intervinieron lanzando agua de mar para intentar sofocar las llamas.

Bomberos militares combatiendo un incendio forestal en el municipio de San Bartolomé de Pinares, en el centro de España.

Con pronósticos que anunciaban temperaturas de hasta 44°C en ciertas zonas, según el servicio meteorológico Aemet , el Ministerio del Interior de España declaró la preemergencia y activó a los servicios militares para colaborar en la eventual contención de los incendios, fenómenos que suelen intensificarse por la sequía y los vientos fuertes .

Casi 1000 miembros de las Fuerzas Armadas ya están brindando asistencia, especialmente tras la aparición de 32 incendios forestales en Castilla y León, la región más extensa del país, donde trabajan más de 1200 bomberos.

Un avión hidrante lanza agua para extinguir un incendio en una zona boscosa en Turquía.

Cinco de estos siniestros fueron considerados una amenaza directa para comunidades cercanas. En la provincia de León, unas 3780 personas debieron ser evacuadas, mientras que más de 600 habitantes de siete localidades en Zamora recibieron instrucciones de abandonar sus hogares.

Más fuego en distintos lugares por la ola de calor

Imágenes similares —que se observaron recientemente alrededor del Vesubio en Nápoles— también causaron alarma en el norte de Portugal, donde los bomberos llevaban varios días combatiendo tres grandes incendios.

“Nos estamos cocinando vivos, esto no puede continuar”, declaró Alexandre Favaios, alcalde de Vila Real, una de las áreas más afectadas en el norte del país. “Han sido 10 días de una lucha durísima contra las llamas, 10 días en los que nuestra población está en pánico, sin saber cuándo el fuego llamará a su puerta”, agregó Favaios en declaraciones a la emisora RTP. En la zona, más de 1300 bomberos, apoyados por 14 aeronaves, trabajaban para controlar los tres incendios de gran magnitud.

Debido a la necesidad de reparar dos aviones antiincendios, las autoridades de Portugal solicitaron asistencia a Marruecos, que envió dos aeronaves de reemplazo. La ola de calor que la semana pasada llevó temperaturas cercanas a 40°C al norte del país parecía, este martes, ceder, con la expectativa de lluvias y tormentas eléctricas, según informó el servicio meteorológico local.

Árboles quemados tras un incendio forestal en las afueras de Tres Cantos, al norte de Madrid.

En una Europa que parecía un horno gigante, Grecia y Turquía, destinos elegidos por miles de turistas, también se enfrentaron a múltiples incendios forestales. Impulsados en algunos casos por vientos intensos, los fuegos obligaron a evacuar varias aldeas y un hotel en las islas griegas de Zante y Cefalonia, situadas en el mar Jónico, además de otras cuatro regiones del continente.

“Los vientos son fuertes y el incendio forestal está fuera de control”, advirtió Yiorgos Stasinopoulos, alcalde de Zante, en declaraciones a la cadena pública ERT. Al mismo tiempo, 85 bomberos y 10 aeronaves trabajaban para frenar un incendio que amenazaba viviendas cercanas a la localidad de Vonitsa, en el oeste de Grecia.

Una escena similar se vivía en Turquía, donde un incendio de grandes proporciones en la provincia noroccidental de Canakkale se mantenía activo por segundo día consecutivo, tras la evacuación preventiva de cientos de vecinos.

Una mujer se protege con su sombrero durante la ola de calor en Madrid.

Los incendios forestales en las zonas de Ezine y Ayvacik, en la provincia de Canakkale, que el lunes habían provocado el cierre del aeropuerto de Canakkale y del estrecho de los Dardanelos, estaban casi completamente controlados este martes. Aun así, los fuegos en el centro urbano, al sur del estrecho, continuaban activos, según informó el ministro de Agricultura y Silvicultura, Ibrahim Yumakli, en un mensaje publicado en X.

Alerta por calor

Al igual que Alemania, Francia, Albania y Montenegro, las autoridades italianas declararon una alerta por altas temperaturas, denominada localmente “bollino rosso”, afectando a dieciséis ciudades, incluida Roma.

El lunes mismo, el Vaticano anunció que la audiencia general del papa León, programada para este miércoles, se trasladará bajo techo en el Aula Pablo VI, en lugar de la tradicional Plaza de San Pedro, debido a las temperaturas extremas previstas y con la intención de aprovechar el aire acondicionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/bettapique/status/1954965575396102618&partner=&hide_thread=false Debido a las temperaturas elevadas previstas, la audiencia general del miércoles 13-8 tendrá lugar en el Aula Pablo VI. Después, @Pontifex_es pasará a saludar en la Basílica Vaticana a quienes no encontraron sitio en el Aula y siguieron la audiencia por las pantallas pic.twitter.com/vpVjr7x7hB — Elisabetta Piqué (@bettapique) August 11, 2025

En Italia, la población se prepara para un Ferragosto particularmente intenso: el tradicional feriado del 15 de agosto, que conmemora la Asunción de la Virgen, llega con pronósticos de calor extremo. Los termómetros podrían marcar hasta 40 °C en los próximos días, una situación que no solo constituye una alerta meteorológica, sino también un riesgo sanitario. Tras este pico, los expertos indican que la ola de calor disminuirá gradualmente, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas, rondando los 30 °C.

En Roma, ya desierta por las vacaciones de la mayoría de sus habitantes, los turistas hacen frente al calor sofocante utilizando abanicos, sombrillas, gorros y botellas de agua, refrescándose en las fuentes barrocas del centro histórico o buscando refugio en museos con aire acondicionado. Para los romanos que permanecen en la ciudad, una minoría, las recomendaciones son claras: hidratarse constantemente, incluso sin sentir sed, y evitar salir durante las horas de máxima exposición al sol.

Una mujer se protege del sol en Madrid.

“Adentro de las casas el uso de acondicionadores y ventiladores debe ser regulado con atención: no deben direccionarse sobre las personas, sino posicionarse de modo de favorecer la recirculación del aire en el ambiente”, indicó Luigi Bertoletti, médico municipal.

En diálogo con el diario Il Messaggero, Bertoletti también recomendó alimentarse de manera ligera, priorizando frutas y verduras, y evitar el alcohol, ya que favorece la sudoración y aumenta la sensación de calor.

El especialista recordó que, en estos episodios de calor extremo, quienes más riesgos corren son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, aunque advirtió que “nadie es inmune al llamado golpe de calor”.