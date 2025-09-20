El inicio de la primavera será sin lluvias y con calor

La FNE 2025 comenzó con un clima favorable. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas que rondarán entre los 28° y 30° durante el fin de semana, con una ligera probabilidad de lluvias aisladas para el domingo. A medida que avance la semana, la llegada de la primavera traerá días más templados, con máximas entre 22° y 27°, acompañados de noches agradables y sin lluvias significativas.

El inicio de la primavera será sin lluvias y con calor El clima será el principal aliado de los jujeños y turistas durante la edición 74 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025), que comenzó el miércoles 17 de septiembre. El evento, que incluye una serie de actividades como desfiles de carrozas, elecciones a representante y varias actividades, estará acompañado por un inicio de primavera caluroso y soleado.

Según el SMN, este sábado 20 de septiembre, día en el que se celebrará el esperado desfile doble de las carrozas de los grupos A y B, se espera una temperatura máxima cercana a los 32 grados, sin probabilidades de lluvias. La jornada será ideal para disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el cielo permanecerá parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas.

La tendencia de calor continuará durante el fin de semana, con temperaturas estables que oscilarán entre los 26° y 28°, aunque la probabilidad de lluvias sigue siendo baja. Sin embargo, los pronósticos indican que podría haber una ligera precipitación aislada el domingo, pero con poca intensidad.

A medida que la primavera avanza, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, y la próxima semana se espera un clima más templado, con máximas que rondarán entre los 22° y 27°. Especialistas señalaron que el clima será cálido durante el día, pero las noches se mantendrán frescas y agradables, sin lluvias intensas como suele ocurrir en los meses de verano.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.