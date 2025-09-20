FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19

El Ente Autárquico anunció un cambio en el cronograma de la FNE 2025 para este sábado 20 de septiembre, debido a las elevadas temperaturas pronosticadas por el Servicio Meteorológico, que podrían alcanzar los 32°. El desfile doble de carrozas y carruajes, que originalmente iba a comenzar a las 18, se retrasará una hora y dará inicio a las 19.
La medida busca cuidar la salud de los jóvenes protagonistas y del público que cada año colma la Ciudad Cultural para disfrutar de este espectáculo emblemático de la primavera jujeña.
La decisión fue comunicada a través de las redes sociales del Ente Autárquico destacando esta decisión en el marco de la FNE 2025.
La participación de los colegios nuevamente será el centro de atención en la Ciudad Cultural, ya que el trabajo artesanal y creativo de los estudiantes es la esencia que da vida a cada carroza y eso ya quedó demostrado en los dos primeros desfiles que se realizaron. Esta actividad no solo pone en valor el talento artístico de los jóvenes, sino que resalta el trabajo en equipo entre las comunidades educativas. Cada carroza representa horas de planificación, diseño y elaboración, mostrando la pasión y compromiso de sus creadores. Canal 4 transmitirá este doble desfile desde la Ciudad Cultural.
FNE 2025: las carrozas que van a desfilar
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 "Gral. Savio" – Palpalá
- Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martínez"
- Colegio Cristiano Evangélico – CHE IL
- Colegio Martín Pescador
- Colegio del Salvador
- Esc. Prov. de Arte N° 1 "Medardo Pantoja"
- Colegio Santa Teresita
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Monterrico
- Colegio Informático Blaise Pascal
- Esc. Pcial. de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada"
- Colegio N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante"
- Colegio N° 3 Éxodo Jujeño
- Colegio San Alberto Magno – FASTA
- Secundario N° 33 – Reyes
- Colegio Santa Bárbara
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 Luis Michaud – El Carmen
- Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" – Volcán
- Colegio Secundario N° 54
- Bachillerato Pcial. N° 6
- Colegio Secundario N° 1 Crucero ARA Gral. Belgrano
- Escuela Agrotécnica N° 1 – El Brete (Palpalá)
- Colegio Secundario N° 6
- Colegio Polimodal N° 3
- Esc. de Ed. Técnica N° 2 – Prof. Jesús Raúl Salazar
- Colegio Secundario N° 2 – T. Rocha Solórzano
- Colegio Pablo Pizzurno
- Bachillerato Pcial. N° 2 – Gdor. Jorge Villafañe
- Colegio Nuevo Horizonte N° 2 – Monterrico
- Esc. de Comercio N° 2 Malvinas Argentinas – Capital
- Colegio Privado Jean Piaget
- Polimodal N° 2 – Abra Pampa
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 Cnel. M. A. Prado – San Pedro
- Colegio Nuevo Horizonte N° 1
- Colegio Privado Los Olivos – San Pedro
- Bachillerato Pcial. N° 3 – Monterrico
- Secundario N° 34 – Capital
- Esc. Pcial. Agrotécnica N° 7 R. Hueda – Perico
- Bachillerato Pcial. N° 21
- Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro"
- ARENI
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará
- Complejo Educativo José Hernández
- Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"
- Colegio Privado Nueva Siembra
- Colegio Nuestra Sra. del Huerto
- Colegio Modelo Palpalá
- Colegio Remedios de Escalada
- Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte
- Colegio Secundario N° 43
- Colegio Los Lapachos
- Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas
- Colegio Parroquial – El Carmen
- Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada
- EMDEI
- Colegio Mayor Jujuy
- Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo
- Colegio N° 2 Armada Argentina
- Colegio Antonio María Gianelli
- Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá
- Bachillerato Provincial N° 19 – Yala
- Colegio Secundario N° 32 René Favaloro
- Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos
- Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada
- Colegio IPSEL
- Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca
- Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti
- Colegio Cañónigo Gorriti
- Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra
- Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle
- Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital
- Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico
- Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano
- Asociación Todos Juntos
- Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro
- Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar
- Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos
- Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro
- Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz
- Nueva Generación
