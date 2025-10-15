Vuelve "Popstars", el reality del que salieron Mambrú y Bandana

El ciclo que formó a Bandana y Mambrú tendrá una nueva edición.

Es oficial: Popstars, el icónico ciclo que lanzó a la fama a Bandana y Mambrú , volverá a la televisión argentina en 2026 por Telefe . La señal confirmó la noticia este martes 14 de octubre, durante el entretiempo del partido amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico.

El anuncio se dio con un breve adelanto que mostró la nueva versión del logo que acompañará la tercera edición del reality, el programa que catapultó a dos de las bandas más emblemáticas de los 2000 . Con “It’s Raining Men” de Geri Halliwell sonando de fondo, la promoción reveló la imagen renovada del logo y lanzó el mensaje: “¡Lo esperaste, lo soñaste! ¡Prepárate! En 2026, tu show está por comenzar! ¡Sí! ¡Popstars vuelve por Telefe!”.

El formato nació con el objetivo de seleccionar a un grupo de jóvenes cantantes para conformar una banda, evaluados por un jurado especializado en producción musical , y tuvo su estreno en 2001 por Azul Televisión , mientras que la segunda temporada se emitió en 2002 por Telefe .

Estas primeras dos ediciones, inspiradas en el programa original de Nueva Zelanda , contaron con un panel liderado por Afo Verde como director, acompañado por Pablo Ramírez, Magalí Bachor, Fernando López Rossi y Marcelo Iripino , quien ejerció como coreógrafo .

En su temporada inicial, Popstars: Tu Show Está por Comenzar marcó un hito en la televisión argentina, convocando a más de 4.000 jóvenes de todo el país para participar de un casting masivo con el fin de formar una banda pop femenina.

El regreso de Popstars, la competencia musical que catapultó a Bandana y Mambrú.

Después de meses de audiciones, ensayos y rondas de eliminación, el programa dio origen a un fenómeno musical que marcó a toda una generación: Bandana, integrada por Lissa Vera, Lowrdez (Lourdes Fernández), Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi, quienes lanzaron su disco debut homónimo a finales de 2001 bajo el sello BMG Internacional.

El álbum incluía temas como “Guapas”, “Maldita Noche” y “Llega la Noche”, que rápidamente se convirtieron en hits radiales, consolidando al grupo como la banda pop femenina más popular de la época.

El surgimiento de Mambrú y el legado del programa

Asimismo, en octubre de 2002, Popstars dio lugar a Mambrú, integrado por Gerónimo Rauch, Emanuel Ntaka, Germán Tripel, Milton Amadeo y Pablo Silberberg, sumándose como otra de las bandas surgidas del formato.

Mambrú recibió reconocimientos en los Premios Carlos Gardel.

Después del lanzamiento de su disco debut, que logró triple platino con más de 120.000 copias vendidas, la banda recorrió distintas provincias de Argentina y también visitó países vecinos como Paraguay, Uruguay y Chile. Incluso compartieron escenario con Bandana en Vélez Sarsfield los días 21 y 22 de diciembre de 2002.

Mambrú fue reconocido en los Premios Carlos Gardel, obteniendo los galardones a Mejor Álbum Grupo Revelación y Mejor Álbum Grupo Pop. En julio de 2003, realizaron shows en el Teatro Gran Rex para despedir a Milton Amadeo, quien decidió iniciar su carrera como solista. Los otros cuatro integrantes continuaron juntos y publicaron su segundo disco, Creciendo.

Sin embargo, tras la salida de su tercer y último álbum, Mambrú 3, en agosto de 2004, la banda anunció su disolución un año más tarde, explicando que cada miembro quería seguir desarrollando su carrera artística de forma independiente.

El retorno del programa, a 24 años de su estreno, coincide con la decisión de Bandana de volver a los escenarios.

Ahora, con una imagen renovada pero conservando su esencia, Popstars regresa a Telefe para emocionar con nuevas voces, historias y sueños.

La convocatoria estará destinada a mujeres de todo el país que quieran cantar, bailar y brillar, persiguiendo su sueño de convertirse en estrellas del pop.

Vuelve Bandana: la banda pop que marcó a una generación celebra sus 25 años

La noticia del regreso de Popstars llega acompañada por el retorno de Bandana, que a 25 años de su debut anunció que volverá a los escenarios con Lissa Vera, Lowrdez (Lourdes Fernández), Virginia de Cunha y Valeria Gastaldi.

Como se preveía, Ivonne Guzmán no formará parte del reencuentro, ya que decidió cerrar su ciclo en la banda para concentrarse en sus proyectos personales y profesionales. La confirmación la realizó el DJ Tommy Muñoz a través de sus redes sociales.

Lowdez, Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi en la portada del primer disco de Bandana.

El organizador de las fiestas L.A.T.M. +35 adelantó que este año se vivirá un esperado reencuentro de las integrantes de la banda surgida del reality show, escribiendo: “¡Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu bandana para lo que se viene en Buenos Aires? BANDANA, prepárense para una maldita noche @valeriagastaldi @virginiadacunha @lowrdez @lissavera”.

En las fotos se podía ver a Muñoz acompañado de Lissa y Lowrdez, mientras que en otra imagen Virginia de Cunha firmaba un contrato que confirma su participación en el esperado show, del cual hasta el momento sólo se sabe que se realizará en noviembre de este año.

La última vez que las cuatro integrantes se presentaron juntas fue en mayo, durante el estreno de la película Lilo & Stitch en su versión live action, recordando que en 2002 la banda había interpretado la canción oficial “Muero de amor por ti” para Latinoamérica.

El reencuentro de Mambrú en 2022.

Al mismo tiempo, el perfil oficial de Bandana volvió a activarse en redes sociales, y las artistas compartieron el flyer del evento anunciando la noticia más esperada: “¡Confirmado, vuelve Bandana!”.

La publicación detallaba: “@lowrdez, @valeriagastaldi, @virginiadacunha & @lissavera se reúnen para celebrar los 25 años de @bandanaoficial. El regreso más esperado comienza este noviembre en la fiesta @latm.35”.