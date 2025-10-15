¿Qué días está Masterchef Celebrity 2025?

MasterChef Celebrity 2025 también se puede ver por streaming.

Este lunes comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025 en Telefe. El reality reúne a 24 figuras del mundo del entretenimiento, el deporte, la música y las redes sociales, que compiten por quedarse con el codiciado título. Al igual que en la edición anterior, Wanda Nara vuelve como conductora.

El jurado está integrado por Damián Betular, Donato Di Santo y Germán Martitegui. Tras el estreno, muchos espectadores buscan saber cuándo y a qué hora se emite el programa.

Este lunes comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025 en Telefe. El martes, el programa tuvo un horario especial, iniciando a las 23, según informó la programación oficial de Telefe. Esto se debió a la transmisión del partido amistoso de fútbol entre Argentina y Puerto Rico, que se jugó en el Chase Stadium de Florida, Estados Unidos. Por esta razón, el episodio se emitió después del encuentro. Exceptuando esta situación, MasterChef Celebrity 2025 se transmite los días lunes, martes, miércoles y jueves a las 22 por la pantalla de Telefe.

MasterChef Celebrity 2025 se transmite de lunes a jueves a las 22. Cómo seguir MasterChef Celebrity 2025 en vivo El concurso se puede disfrutar por Telefe. A continuación, se detallan los números de canal según los principales proveedores de cable y TV satelital:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: Canal 12 y 1001 (según formato). Nati Jota y Grego Rosello están acargo de las reacciones de los episodios de MasterChef Celebrity 2025 por YouTube y Twitch. Además, MasterChef Celebrity 2025 está disponible para ver en línea. Por un lado, los capítulos se emiten de forma simultánea en HBO Max, donde también quedan disponibles para ver bajo demanda tras su paso por televisión. Por otro, los fanáticos pueden seguir la experiencia del programa en vivo a través de Streams Telefe en YouTube y Twitch, con la conducción de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que forman parte de la MasterChef Liga de Streamers.

