miércoles 15 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de octubre de 2025 - 10:04
Televisión.

¿Qué días está Masterchef Celebrity 2025?

La nueva temporada del reality de cocina comenzó el pasado lunes, y sorprendió al público por la gran variedad de participantes que se incluyen este año.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
MasterChef Celebrity 2025 también se puede ver por streaming.

MasterChef Celebrity 2025 también se puede ver por streaming.

Este lunes comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025 en Telefe. El reality reúne a 24 figuras del mundo del entretenimiento, el deporte, la música y las redes sociales, que compiten por quedarse con el codiciado título. Al igual que en la edición anterior, Wanda Nara vuelve como conductora.

Lee además
Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025.
Televisión.

Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025
Lasaña de zanahoria y calabacín.
Cocina.

Prepara esta receta de lasaña con zanahoria y calabacín y sorprendé en la mesa

El jurado está integrado por Damián Betular, Donato Di Santo y Germán Martitegui. Tras el estreno, muchos espectadores buscan saber cuándo y a qué hora se emite el programa.

Este lunes comenzó la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025 en Telefe.

El martes, el programa tuvo un horario especial, iniciando a las 23, según informó la programación oficial de Telefe. Esto se debió a la transmisión del partido amistoso de fútbol entre Argentina y Puerto Rico, que se jugó en el Chase Stadium de Florida, Estados Unidos. Por esta razón, el episodio se emitió después del encuentro. Exceptuando esta situación, MasterChef Celebrity 2025 se transmite los días lunes, martes, miércoles y jueves a las 22 por la pantalla de Telefe.

MasterChef Celebrity 2025 se transmite de lunes a jueves a las 22.

Cómo seguir MasterChef Celebrity 2025 en vivo

El concurso se puede disfrutar por Telefe. A continuación, se detallan los números de canal según los principales proveedores de cable y TV satelital:

  • DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
  • Cablevisión / Telecentro: canal 12.
  • Flow: canal 10.
  • Telecentro Play: Canal 12 y 1001 (según formato).
Nati Jota y Grego Rosello están acargo de las reacciones de los episodios de MasterChef Celebrity 2025 por YouTube y Twitch.

Además, MasterChef Celebrity 2025 está disponible para ver en línea. Por un lado, los capítulos se emiten de forma simultánea en HBO Max, donde también quedan disponibles para ver bajo demanda tras su paso por televisión.

Por otro, los fanáticos pueden seguir la experiencia del programa en vivo a través de Streams Telefe en YouTube y Twitch, con la conducción de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que forman parte de la MasterChef Liga de Streamers.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025

Prepara esta receta de lasaña con zanahoria y calabacín y sorprendé en la mesa

Cómo hacer filet a la romana con puré bicolor: la receta que complicó a La Joaqui en Masterchef Celebrity

La pareja de Maxi López estalló contra el ex jugador

Vuelve "Popstars", el reality del que salieron Mambrú y Bandana

Lo que se lee ahora
El ciclo que formó a Bandana y Mambrú tendrá una nueva edición. video
Televisión.

Vuelve "Popstars", el reality del que salieron Mambrú y Bandana

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Horror en Jujuy.
Policiales.

Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Qué es Ozempic, el medicamento contra la diabetes y la obesidad.
Salud.

Qué es y cómo funciona el ozempic, el medicamento furor en Hollywood que llegó a la Argentina

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Jujuy

Quería lavar la camioneta, pero se confundió y terminó limpiando el vehículo de su vecino.
Redes sociales.

Viral: quiso lavar su camioneta pero se equivocó y terminó limpiando el vehículo del vecino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel