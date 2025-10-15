La pareja de Maxi López estalló contra el ex jugador

El lunes , antes de que Maxi López debutara en MasterChef Celebrity , Daniela Christiansson protagonizó un contundente reclamo que tuvo repercusiones inmediatas . El ex de Wanda Nara no solo decidió tomar un vuelo urgente para regresar a su residencia familiar en Inglaterra , sino que además su pareja sueca se encargó de dejar claras sus posiciones en redes.

“ Sí, Maxi está volviendo, y eso nos pone muy contentas. No, no estoy enojada ”, comenzó la mujer , embarazada de siete meses y madre de Elle , la hija de dos años que también es fruto de su relación con el futbolista .

“ Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada . Las razones son grandes , y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar .”, añadió la modelo.

El reclamo de Daniela Christiansson del lunes antes del debut de Maxi López en MasterChef Celebrity fue categórico y tuvo consecuencias.

Christiansson subrayó la planificación detrás de la decisión : “ Hay toda una estrategia detrás , que tomamos juntos, y él conoce bien los límites . Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal . Tomamos esta distancia por un bien mayor ”.

La sueca explicó además el sacrificio que implica estar separados: “Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo. ¿Duele? Sí, claro, estoy un poco agotada porque estoy en la parte final del embarazo. El cuerpo pesa y las hormonas me ponen sensible, pero lo que más duele es que lo extrañamos mucho".

Daniela Christiansson, pareja de Maxi López.

A pesar de la distancia, resaltó que se alegra por él: “Igual me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es, de hecho, la principal razón de su estadía en Argentina", aclaró.

Cómo está Daniela, su embarazo y la pequeña Elle

Respecto a la rutina familiar, Christiansson detalló: “Nuestra hija está muy bien. Hago todo lo posible para que mantenga sus rutinas, para entretenerla y sorprenderla con cosas lindas, así no siente tanto la ausencia de su papá”.

La decisión de Daniela Christiansson tras el encuentro íntimo entre Maxi López y Wanda Nara.

“Hoy está muy sensible, se nota cuánto la afecta saber que él está por volver. Va a ser la más feliz del mundo cuando lo vea”, agregó. Finalmente, Daniela justificó por qué permanece en Europa lejos de Maxi: “No puedo viajar ahora: tengo obligaciones acá y estoy demasiado pesada para hacerlo a los siete meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que toca”.