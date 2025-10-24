Lowrdez de Bandana abandonó el hospital luego que la rescaten del departamento de su ex

La cantante abandonó la institución por su propia voluntad y con autorización de su familia.

Tras el impactante episodio ocurrido el jueves, Lowrdez Fernández dejó el Hospital Fernández en la madrugada de este viernes. Según reportó el periodista Marcos Barroca en Arriba Argentinos, la ex Bandana se retiró del nosocomio entre las 2 y las 2:30 a. m., acompañada por un familiar cercano.

“La información a esta hora es que Lowrdez se fue del Hospital Fernández. Los médicos, a partir de la decisión que tomó Lowrdez, confirmaron se fue del hospital”, indicó Barroca.

La cantante abandonó la institución por su propia voluntad y con autorización de su familia. La salud de Lowrdez de Bandana Barroca explicó que los profesionales de salud evaluaron a la cantante y constataron que no presentaba lesiones ni condiciones médicas que ameritaran su internación. “Los médicos vieron que no tenía absolutamente nada que pudiera derivar en alguna internación, ni siquiera en observación por un tiempo”, agregó.

Embed La salida del hospital fue voluntaria, con firma de la propia artista y el consentimiento de su familia. “A pedido de ella y con el consentimiento de la familia y su firma, se retiró del hospital Fernández”, precisó Barroca.

“Estuvo algunas horas y después se fue, obviamente sin necesidad de quedarse internada”, completó el periodista. Mientras tanto, la investigación judicial continúa, con Leandro Garía Gómez, su pareja, imputado por privación ilegítima de la libertad y con antecedentes de violencia de género. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EsTendenciaEnX/status/1981365086636671425&partner=&hide_thread=false “Bandana”:

Porque apareció Lowrdez que estaba desaparecida, según su madre, desde el 4 de octubre, esta empastillada y se escucha un hombre de fondo pic.twitter.com/2AKjoZUX6w — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) October 23, 2025 Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso, con Leandro Garía Gómez, su pareja, imputado por privación ilegítima de la libertad y antecedentes de violencia de género.

