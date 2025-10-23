Qué pasó con Lourdes Fernández de Bandana

La cantante Lourdes Fernández, conocida por su paso por el grupo Bandana , es buscada por las autoridades luego de que su madre denunciara su desaparición. La mujer aseguró que no logra comunicarse con ella desde el 4 de octubre y pidió la intervención del Ministerio Público Fiscal. La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, con la custodia policial instalada en el domicilio donde la artista vivía junto a su expareja.

La presentación fue recibida por la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad, tras un correo remitido por la Oficina Central Receptora de Denuncias . En ese mensaje, la madre de Lourdes manifestó su preocupación por la falta de contacto con su hija y solicitó que se iniciaran las averiguaciones para ubicarla.

El documento también incluyó el nombre de Leandro García Gómez, expareja de la cantante, quien en 2022 había sido denunciado por violencia de género. Esa referencia derivó en la inmediata intervención policial en el domicilio que Fernández habría compartido con él en el barrio de Palermo.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por García Gómez, quien afirmó que Lourdes ya no residía allí y que no mantenían vínculo sentimental. Ante la negativa de permitir el ingreso sin orden judicial, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, subrogado por Javier Sánchez Sarmiento, ordenó una consigna policial para vigilar el inmueble.

La medida busca preservar la seguridad del sitio y facilitar futuras inspecciones mientras continúa la investigación. En paralelo, la Policía de la Ciudad analiza otros posibles lugares donde podría encontrarse la artista.

Actividad reciente en redes sociales

A pesar de la denuncia, Lourdes Fernández mantiene activa su cuenta de Instagram, donde en las últimas horas publicó contenido personal y promocional. En una de sus historias se la ve sonriente junto a su gata Mía, mientras que en su perfil principal compartió un mensaje por el Día de la Madre con fotos familiares.

También difundió una publicación sobre el próximo show de Bandana, previsto para el 23 de noviembre, lo que generó desconcierto entre los seguidores ante la denuncia presentada por su madre.

Investigación en curso y seguimiento del caso

Las autoridades continúan con la investigación para determinar el paradero de la cantante y descartar cualquier riesgo. La prioridad está centrada en garantizar su bienestar y esclarecer los hechos denunciados.

Mientras tanto, la custodia policial permanece en el domicilio señalado, a la espera de nuevas directivas judiciales. La madre de Lourdes sigue en contacto con el Ministerio Público Fiscal, a la espera de novedades sobre la situación de su hija.