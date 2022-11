Denuncia.. Lourdes Fernández acusó a su ex por violencia de género

Este viernes trascendió una foto que Lourdes Fernández , la ex cantante de Bandana, publicó en sus historias de Instagram en la que denunció a su ex novio, Leandro Esteban García Gómez, por violencia de género en donde mostró las heridas.

En la imagen se puede ver a la artista con signos de golpes en el rostro y cuello. Además, le agregó en formato de texto la denuncia a su ex pareja. “Todos en el edificio creían, según él, que gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien. No tengan miedo”, expresó Lourdes, que además aseguró que el hombre le “sacaba fotos desnuda sin su consentimiento”, entre otras cosas.

Luego, detalló las humillaciones a las que habría sido sometida por el hombre con quien estuvo en pareja los últimos tres años: “Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba… Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas”.

“Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, concluyó Lowrdez Fernández.

El crudo relato de Mabel, la mamá de Lourdes Fernández

Para apoyar los dichos de su hija, Mabel, la madre de Fernández salió a hablar en A la tarde y allí expresó sorpresa por la publicación de su hija pero aseguró que no le causó lo mismo la situación “porque era un final anunciado”.

“Ellos empiezan a convivir en la pandemia, él era muy controlador y vivimos todos situaciones que no estamos acostumbrados a vivir”, aseguró la mujer, dando detalles exclusivos de la relación de Lourdes y Leandro.

“En el último tiempo habían dejado de convivir, porque hubo situaciones de violencia por parte de él, situaciones de violencia y le vació las cuentas bancarias”, añadió la madre de la cantante.

Al ser consultada por cómo se encuentra su hija, expresó que “se encuentra en su casa, con el padre, shockeada y triste porque no esperaba una situación tan violenta. Él la golpeó con saña, con los puños, y no es la primera vez ya que hubo un episodio que él la agarró del cabello”.

La mamá de la intérprete se desempeña como médica en un hospital público y reveló que “Lourdes estuvo muy poco tiempo en el espectáculo Sex porque a él le molestaba. Era la primera vez que ella se planteaba formar una familia”.

Además, Mabel contó que la ex pareja de su hija “hace 2 años, él salió con un revólver, porque se quería matar, estuvo preso pero después recuperó la libertad”. Y que en aquella oportunidad no quiso denunciarlo para no perjudicar el vínculo que él tiene con sus hijas.