Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)

La tarde del jueves se vivió con gran tensión en el barrio porteño de Palermo. Un amplio operativo de la Policía de la Ciudad permitió dar con el paradero de Lourdes Fernández , de 44 años, conocida por su participación en el grupo musical Bandana. La búsqueda comenzó tras la denuncia de su madre, quien había informado que no tenía contacto con ella desde el 4 de octubre.

El procedimiento se desarrolló en un edificio de la calle Ravignani al 2100. Allí los efectivos ingresaron por orden judicial y encontraron a la cantante dentro del departamento de su exnovio, Leandro García Gómez, de 47 años. El hallazgo se produjo luego de una intensa búsqueda que incluyó la intervención de personal médico, judicial y de la División Científica.

Al momento de ser encontrada, Lourdes se encontraba en un estado de vulnerabilidad, por lo que se activó de inmediato la asistencia médica . El SAME la trasladó en ambulancia al Hospital Fernández, en un operativo que fue registrado por canales de televisión nacionales.

Imágenes de TN mostraron a la artista con su característica cabellera pelirroja al ingresar al vehículo sanitario. Desde el lugar, la periodista Julieta Vismara relató que “su estado no es el mejor”, aunque destacó que la cantante “subió por sus propios medios”, lo que indicaba que conservaba movilidad.

Lourdes Fernández Lourdes Fernández, ex Bandana.

Detención del exnovio y antecedentes del caso

Minutos después del hallazgo, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a Leandro García Gómez dentro del mismo inmueble. El hombre ya había sido denunciado por violencia de género y se encontraba bajo restricción judicial.

El expediente, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, se activó luego de que la Unidad Fiscal de Flagrancia porteña Norte ordenara el allanamiento del domicilio. Las fuerzas de seguridad actuaron bajo sospecha de una posible privación ilegítima de la libertad.

Según fuentes policiales, el detenido permaneció bajo custodia dentro del edificio hasta las 23:15, momento en que fue trasladado a una dependencia policial.

Una videollamada que generó confusión

Horas antes del operativo, Lourdes había mantenido una videollamada con el área de Búsquedas de Personas. En esa comunicación, aseguró que se encontraba bien, aunque decidió no revelar su ubicación. Esa actitud generó desconcierto entre los investigadores, que de todos modos continuaron con el protocolo de búsqueda ante los antecedentes de violencia denunciados por la familia.

El 1 de octubre, vecinos del edificio habían alertado a las autoridades por una fuerte discusión entre la pareja. En ese momento, la Policía intervino y ambos confirmaron una pelea verbal. A raíz de ese episodio, se dispuso que García Gómez abandonara la vivienda de manera temporal, medida que fue acatada sin inconvenientes.

Leandro García Gómez Leandro García Gómez fue detenido.

Cómo se desarrolló el rescate

El despliegue de anoche incluyó móviles policiales, peritos judiciales y una ambulancia estacionada en el garaje del edificio. Todo el operativo se llevó a cabo con reserva para resguardar la integridad y el estado emocional de la artista.

Fuentes del caso informaron que Fernández fue trasladada para un control médico general y para verificar su estado de salud física y mental. No se brindaron detalles sobre el tratamiento, aunque trascendió que permanecería en observación.

Próximos pasos en la investigación

El exnovio de la cantante quedó detenido y será indagado por la Justicia en las próximas horas. El fiscal a cargo espera los resultados de los peritajes realizados por la División Científica, que incluyen relevamientos en el departamento donde fue encontrada Lourdes.

Por el momento, se mantiene el hermetismo sobre el testimonio de la artista y el avance de la causa, que se investiga bajo la carátula de violencia de género y posible privación ilegítima de la libertad.