viernes 24 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de octubre de 2025 - 08:40
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

La exintegrante de Bandana Lourdes Fernández fue encontrada en la casa de su expareja luego de más de doce horas de búsqueda.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)

Lee además
Lourdes Fernández, ex Bandana.
Desesperación.

Apareció Lourdes Fernández: qué pasó con la ex cantante de Bandana
Lourdes Fernández.
Espectáculos.

Qué pasó con Lourdes Fernández de Bandana

El procedimiento se desarrolló en un edificio de la calle Ravignani al 2100. Allí los efectivos ingresaron por orden judicial y encontraron a la cantante dentro del departamento de su exnovio, Leandro García Gómez, de 47 años. El hallazgo se produjo luego de una intensa búsqueda que incluyó la intervención de personal médico, judicial y de la División Científica.

Traslado y estado de salud de la cantante

Al momento de ser encontrada, Lourdes se encontraba en un estado de vulnerabilidad, por lo que se activó de inmediato la asistencia médica. El SAME la trasladó en ambulancia al Hospital Fernández, en un operativo que fue registrado por canales de televisión nacionales.

Imágenes de TN mostraron a la artista con su característica cabellera pelirroja al ingresar al vehículo sanitario. Desde el lugar, la periodista Julieta Vismara relató que “su estado no es el mejor”, aunque destacó que la cantante “subió por sus propios medios”, lo que indicaba que conservaba movilidad.

Lourdes Fernández
Lourdes Fernández, ex Bandana.

Lourdes Fernández, ex Bandana.

Detención del exnovio y antecedentes del caso

Minutos después del hallazgo, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a Leandro García Gómez dentro del mismo inmueble. El hombre ya había sido denunciado por violencia de género y se encontraba bajo restricción judicial.

El expediente, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, se activó luego de que la Unidad Fiscal de Flagrancia porteña Norte ordenara el allanamiento del domicilio. Las fuerzas de seguridad actuaron bajo sospecha de una posible privación ilegítima de la libertad.

Según fuentes policiales, el detenido permaneció bajo custodia dentro del edificio hasta las 23:15, momento en que fue trasladado a una dependencia policial.

Una videollamada que generó confusión

Horas antes del operativo, Lourdes había mantenido una videollamada con el área de Búsquedas de Personas. En esa comunicación, aseguró que se encontraba bien, aunque decidió no revelar su ubicación. Esa actitud generó desconcierto entre los investigadores, que de todos modos continuaron con el protocolo de búsqueda ante los antecedentes de violencia denunciados por la familia.

El 1 de octubre, vecinos del edificio habían alertado a las autoridades por una fuerte discusión entre la pareja. En ese momento, la Policía intervino y ambos confirmaron una pelea verbal. A raíz de ese episodio, se dispuso que García Gómez abandonara la vivienda de manera temporal, medida que fue acatada sin inconvenientes.

Leandro García Gómez
Leandro García Gómez fue detenido.

Leandro García Gómez fue detenido.

Cómo se desarrolló el rescate

El despliegue de anoche incluyó móviles policiales, peritos judiciales y una ambulancia estacionada en el garaje del edificio. Todo el operativo se llevó a cabo con reserva para resguardar la integridad y el estado emocional de la artista.

Fuentes del caso informaron que Fernández fue trasladada para un control médico general y para verificar su estado de salud física y mental. No se brindaron detalles sobre el tratamiento, aunque trascendió que permanecería en observación.

Próximos pasos en la investigación

El exnovio de la cantante quedó detenido y será indagado por la Justicia en las próximas horas. El fiscal a cargo espera los resultados de los peritajes realizados por la División Científica, que incluyen relevamientos en el departamento donde fue encontrada Lourdes.

Por el momento, se mantiene el hermetismo sobre el testimonio de la artista y el avance de la causa, que se investiga bajo la carátula de violencia de género y posible privación ilegítima de la libertad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Apareció Lourdes Fernández: qué pasó con la ex cantante de Bandana

Qué pasó con Lourdes Fernández de Bandana

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Quién es Leandro García Gómez, el empresario detenido tras el hallazgo de Lourdes Fernández

La notificación de la Justicia Electoral que sorprendió a Wanda Nara

Lo que se lee ahora
Leandro García Gómez fue detenido.
Perfil.

Quién es Leandro García Gómez, el empresario detenido tras el hallazgo de Lourdes Fernández

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tormenta en Jujuy.
Atención.

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana
País.

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn (Archivo)
Sin fallo.

AFA le dio 48 horas a Deportivo Madryn para hacer su descargo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel