viernes 24 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de octubre de 2025 - 14:06
Justicia.

Qué encontraron en el departamento donde estaba Lourdes Fernández, ex Bandana

Durante el allanamiento en el departamento, se halló botellas de alcohol, pastillas y a la pareja de la artista escondido. Lourdes fue trasladada al hospital.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El momento de la detención del novio de Lourdes Fernández (Sebastián Alonso)

El momento de la detención del novio de Lourdes Fernández (Sebastián Alonso)

Lourdes Fernández, integrante del grupo pop Bandana, fue encontrada este jueves por la Policía de la Ciudad en un departamento ubicado en la calle Ravignani 2186, en el barrio porteño de Palermo, luego de más de doce horas sin noticias sobre su paradero. El operativo se realizó tras una denuncia de su madre, que alertó sobre posibles episodios de violencia de género sufridos por su hija a manos de su pareja, Leandro García Gómez.

Lee además
choque en la ruta nacional 9: transito interrumpido a la altura de pumahuasi
Rutas.

Choque en la Ruta Nacional 9: tránsito interrumpido a la altura de Pumahuasi
investigan la muerte de un joven tras un vuelco en palma sola
Accidente.

Investigan la muerte de un joven tras un vuelco en Palma Sola

El allanamiento en el departamento que permitió encontrar a Lourdes de Bandana

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Criminal y Correccional N° 47, que dispuso un allanamiento de urgencia luego de que el hombre negara reiteradamente la presencia de la artista en el lugar. Cuando los efectivos finalmente ingresaron, encontraron a Lourdes en una habitación, en aparente buen estado de salud, y procedieron a resguardarla.

Lourdes Fernández y Leandro García Gómez.
Lourdes Fern&aacute;ndez y Leandro Garc&iacute;a G&oacute;mez.

Lourdes Fernández y Leandro García Gómez.

Qué encontraron dentro del departamento

Fuentes policiales informaron que en la vivienda se hallaron varias botellas con bebidas alcohólicas, entre ellas vodka y fernet, junto con pastillas fuera del blister, de distintos tamaños y colores. Todo el material fue secuestrado y enviado al laboratorio químico de Policía Científica para su análisis.

Minutos después, los agentes descubrieron a García Gómez escondido dentro de un placard. El hombre intentó escapar por una ventana hacia el pulmón del edificio, pero fue rápidamente reducido y detenido. Según la investigación, se encontraba bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.

El sospechoso fue imputado por privación ilegítima de la libertad por el fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, y será indagado por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado N° 47.

El estado de salud de Lourdes

Tras el operativo, la cantante fue trasladada al Hospital Fernández, donde permaneció varias horas bajo observación médica. Los especialistas confirmaron que no presentaba golpes ni lesiones visibles, por lo que fue dada de alta el mismo día, con su consentimiento y el acompañamiento de un familiar.

La artista ya se encuentra en resguardo, mientras avanza la investigación judicial sobre los hechos ocurridos en el departamento de Palermo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque en la Ruta Nacional 9: tránsito interrumpido a la altura de Pumahuasi

Investigan la muerte de un joven tras un vuelco en Palma Sola

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

En menos de una semana, robaron dos veces en el santuario de la Virgen de Río Blanco

Lo que se lee ahora
Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tormenta en Jujuy.
Atención.

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn
Fútbol.

Confirmaron los partidos de vuelta del Reducido: qué pasa con Gimnasia de Jujuy y Madryn

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana
País.

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel