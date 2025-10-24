Qué encontraron en el departamento donde estaba Lourdes Fernández, ex Bandana

El momento de la detención del novio de Lourdes Fernández (Sebastián Alonso)

Lourdes Fernández, integrante del grupo pop Bandana, fue encontrada este jueves por la Policía de la Ciudad en un departamento ubicado en la calle Ravignani 2186, en el barrio porteño de Palermo, luego de más de doce horas sin noticias sobre su paradero. El operativo se realizó tras una denuncia de su madre, que alertó sobre posibles episodios de violencia de género sufridos por su hija a manos de su pareja, Leandro García Gómez.

El allanamiento en el departamento que permitió encontrar a Lourdes de Bandana El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Criminal y Correccional N° 47, que dispuso un allanamiento de urgencia luego de que el hombre negara reiteradamente la presencia de la artista en el lugar. Cuando los efectivos finalmente ingresaron, encontraron a Lourdes en una habitación, en aparente buen estado de salud, y procedieron a resguardarla.

Lourdes Fernández y Leandro García Gómez. Lourdes Fernández y Leandro García Gómez. Qué encontraron dentro del departamento Fuentes policiales informaron que en la vivienda se hallaron varias botellas con bebidas alcohólicas, entre ellas vodka y fernet, junto con pastillas fuera del blister, de distintos tamaños y colores. Todo el material fue secuestrado y enviado al laboratorio químico de Policía Científica para su análisis.

Minutos después, los agentes descubrieron a García Gómez escondido dentro de un placard. El hombre intentó escapar por una ventana hacia el pulmón del edificio, pero fue rápidamente reducido y detenido. Según la investigación, se encontraba bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.

El sospechoso fue imputado por privación ilegítima de la libertad por el fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, y será indagado por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado N° 47. El estado de salud de Lourdes Tras el operativo, la cantante fue trasladada al Hospital Fernández, donde permaneció varias horas bajo observación médica. Los especialistas confirmaron que no presentaba golpes ni lesiones visibles, por lo que fue dada de alta el mismo día, con su consentimiento y el acompañamiento de un familiar. La artista ya se encuentra en resguardo, mientras avanza la investigación judicial sobre los hechos ocurridos en el departamento de Palermo.

