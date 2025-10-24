viernes 24 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de octubre de 2025 - 11:03
Accidente.

Investigan la muerte de un joven tras un vuelco en Palma Sola

Facundo Correa, de 31 años, murió luego de una persecución en Palma Sola. Su familia denuncia que hubo disparos de Gendarmería durante el operativo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
muerte en palma sola
Lee además
Reuniones Paritarias 2025 (Foto de archivo)
Negociación.

El Gobierno de Jujuy convocó a los gremios docentes a paritarias
Divorcios en Jujuy 
Registro Civil.

En Jujuy crecieron 73% los divorcios: hubo 300 separaciones más en un año

El siniestro ocurrió en un camino rural, donde el vehículo perdió el control y dio varios tumbos. Correa salió despedido y murió en el lugar a causa de las lesiones sufridas. El conductor sobrevivió y denunció que "los gendarmes efectuaron disparos durante la persecución, lo que habría provocado la pérdida de control del rodado".

Primeras versiones del caso

El abogado de la familia, Carlos Espada, sostuvo que se encuentran en la etapa inicial de la investigación. “El 20 de octubre sucedió un hecho de trascendencia, donde se detectó que en un procedimiento de Gendarmería hubo una persecución y una persona fallecida. Facundo Correa, de 31 años, vivía en Orán, Salta”, detalló.

Espada remarcó: “No había trata de personas, narcotráfico ni robo. Solo transportaba hoja de coca, y eso es una contravención, no un delito. El conductor denunció que Gendarmería le iba disparando, y eso es lo que nos parece grave”, explicó.

Las autoridades judiciales trabajan en la reconstrucción del hecho para determinar las causas del vuelco y si existió un uso indebido de la fuerza. Hasta el momento no hay imputaciones.

El abogado de la familia adelantó que solicitarán que el expediente sea remitido al fuero federal por la participación de una fuerza nacional. “Pedimos que se actúe con rapidez y que las actuaciones pasen al órgano competente”, señaló Espada.

Cómo se produjo el accidente

Según declaraciones, la camioneta en la que se trasladaban Correa y otro hombre habría evadido un control de Gendarmería en una zona cercana a Palma Sola, por lo que los efectivos habrían iniciado una persecución por caminos de tierra y monte.

El conductor relató haber escuchado disparos provenientes de los móviles que los seguían. Minutos después, la camioneta perdió estabilidad y volcó. Correa salió despedido del vehículo, mientras que el conductor quedó herido. Las autoridades confirmaron que el joven murió de manera instantánea.

La familia de Facundo Correa pide una investigación exhaustiva. “Queremos saber si hubo disparos y si eso causó el vuelco. Sería un caso de violencia institucional”, expresó Espada, quien pidió transparencia en las actuaciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Jujuy convocó a los gremios docentes a paritarias

En Jujuy crecieron 73% los divorcios: hubo 300 separaciones más en un año

Paro de pilotos: cuál es el estado de los vuelos en Jujuy

Dos hombres se pelearon en pleno centro de San Salvador de Jujuy y fueron demorados

Cuál fue la mejor canción del mundial según la inteligencia artificial

Lo que se lee ahora
Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tormenta en Jujuy.
Atención.

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana
País.

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Suspensión de Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn (Archivo)
Sin fallo.

AFA le dio 48 horas a Deportivo Madryn para hacer su descargo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel