Investigan la muerte de un joven tras un vuelco en Palma Sola

Un trágico accidente ocurrido el pasado 20 de octubre en la localidad jujeña de Palma Sola dejó como saldo la muerte de Facundo Correa , un joven de 31 años oriundo de Orán, provincia de Salta. Según indicó el abogado de su familia, el hombre "viajaba como acompañante en una camioneta que volcó tras ser perseguida por efectivos de Gendarmería Nacional".

El siniestro ocurrió en un camino rural, donde el vehículo perdió el control y dio varios tumbos. Correa salió despedido y murió en el lugar a causa de las lesiones sufridas. El conductor sobrevivió y denunció que " los gendarmes efectuaron disparos durante la persecución, lo que habría provocado la pérdida de control del rodado ".

El abogado de la familia, Carlos Espada , sostuvo que se encuentran en la etapa inicial de la investigación. “El 20 de octubre sucedió un hecho de trascendencia, donde se detectó que en un procedimiento de Gendarmería hubo una persecución y una persona fallecida. Facundo Correa, de 31 años, vivía en Orán, Salta”, detalló.

Espada remarcó: “No había trata de personas, narcotráfico ni robo. Solo transportaba hoja de coca, y eso es una contravención, no un delito. El conductor denunció que Gendarmería le iba disparando, y eso es lo que nos parece grave”, explicó.

Las autoridades judiciales trabajan en la reconstrucción del hecho para determinar las causas del vuelco y si existió un uso indebido de la fuerza. Hasta el momento no hay imputaciones.

El abogado de la familia adelantó que solicitarán que el expediente sea remitido al fuero federal por la participación de una fuerza nacional. “Pedimos que se actúe con rapidez y que las actuaciones pasen al órgano competente”, señaló Espada.

Cómo se produjo el accidente

Según declaraciones, la camioneta en la que se trasladaban Correa y otro hombre habría evadido un control de Gendarmería en una zona cercana a Palma Sola, por lo que los efectivos habrían iniciado una persecución por caminos de tierra y monte.

El conductor relató haber escuchado disparos provenientes de los móviles que los seguían. Minutos después, la camioneta perdió estabilidad y volcó. Correa salió despedido del vehículo, mientras que el conductor quedó herido. Las autoridades confirmaron que el joven murió de manera instantánea.

La familia de Facundo Correa pide una investigación exhaustiva. “Queremos saber si hubo disparos y si eso causó el vuelco. Sería un caso de violencia institucional”, expresó Espada, quien pidió transparencia en las actuaciones.