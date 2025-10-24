viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 09:26
Perfil.

Quién es Leandro García Gómez, el empresario detenido tras el hallazgo de Lourdes Fernández

Empresario de 47 años, Leandro García Gómez tiene denuncias por violencia de género y fue detenido tras el hallazgo de Lourdes Fernández en su departamento.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Leandro García Gómez fue detenido.

Leandro García Gómez fue detenido.

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández
allanaron la casa del novio de lourdes fernandez, lo detuvieron y encontraron a la ex bandana
País.

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Padre de dos hijas de una relación anterior, García Gómez es empresario y trabajó en distintas áreas del Estado. La causa que hoy lo tiene detenido se enmarca en las denuncias por violencia de género que pesaban sobre él desde hace varios años.

Su vínculo con Lourdes Fernández

La relación entre García Gómez y Lourdes Fernández se mantuvo durante varios años y terminó de manera conflictiva. En 2022, la artista lo denunció públicamente por violencia de género, relatando episodios de maltrato y control. En sus redes sociales, Fernández afirmó que el empresario la grababa sin consentimiento y le colocaba sustancias en la bebida.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, había publicado la cantante en su cuenta de Instagram.

Esa denuncia derivó en una causa judicial y el empresario fue monitoreado con una tobillera electrónica, bajo control del Tribunal Oral en lo Criminal Correccional N°21.

De empresario a militante político

Además de su actividad privada, García Gómez desarrolló una trayectoria en el sector público. Durante los gobiernos kirchneristas, integró equipos del Ministerio de Economía, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y Energía Argentina S.A. (ENARSA). También trabajó en el Correo Oficial de la República Argentina.

En 2016 fundó una agrupación política llamada “La Néstor Kirchner”. El espacio surgió como un desprendimiento de La Cámpora, con el apoyo del exfuncionario Guillermo Moreno, y buscaba posicionarse como una línea interna del peronismo con base kirchnerista.

Lourdes Fernández y Leandro García Gómez.
Lourdes Fernández y Leandro García Gómez.

Lourdes Fernández y Leandro García Gómez.

Las horas previas a su arresto

Horas antes del operativo policial, García Gómez habló con periodistas en la vía pública y negó tener contacto con Lourdes Fernández. “Que vuelva Cristina ya. Esto no da para más. Distrajeron con esto toda la mañana para no hablar de la situación del país”, expresó ante las cámaras, intentando desviar la atención de las consultas sobre la búsqueda.

Sin embargo, la investigación judicial determinó que la cantante se encontraba dentro del mismo edificio, en el departamento del empresario, en un estado de vulnerabilidad. La Policía de la Ciudad ingresó con orden judicial, encontró a la artista y dispuso su traslado al Hospital Fernández, también en Palermo.

Antecedentes y perfil personal

El empresario no solo enfrenta una causa por violencia hacia Fernández. También cuenta con antecedentes por hechos similares con una expareja anterior, donde fue monitoreado por la Justicia con tobillera electrónica.

Su perfil en redes sociales mostraba una postura política activa, con publicaciones de apoyo a figuras del kirchnerismo y comentarios sobre la situación política nacional. Cumplió 47 años el domingo anterior a su detención y, según registros oficiales, continúa vinculado a actividades empresariales y proyectos relacionados con el sector público.

García Gómez permanece detenido mientras la Justicia analiza su situación procesal. La fiscalía evalúa los elementos recabados durante el allanamiento y los antecedentes previos por violencia de género.

El operativo que derivó en su arresto fue llevado adelante por la División Investigaciones Comunales 14, bajo supervisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

