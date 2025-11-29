Murió un influencer y entrenador de fitness tras un peligroso desafío viral de atracones

La inesperada muerte de Dmitry Nuyanzin , entrenador de fitness ruso de 30 años, generó gran consternación tanto en el ámbito del deporte como en las plataformas digitales . El influencer falleció mientras participaba en un desafío extremo de ingesta masiva de alimentos , diseñado para promocionar un programa de pérdida de peso .

Redes sociales. Viral: el tratamiento de una influencer que se sometió a una operación estética clandestina

Este suceso reaviva la discusión sobre los peligros asociados a los desafíos virales que ponen en riesgo la salud y la integridad de las personas .

De acuerdo con el Daily Mail , Nuyanzin, influyente en el mundo del fitness y con base en la ciudad de Oremburgo , se había planteado un desafío inusual : aumentar más de 22,5 kilos en poco tiempo para luego perderlos siguiendo su propio método de adelgazamiento , el cual promovía entre sus seguidores .

El desafío viral consistía en ganar más de 22 kilos y luego perderlos, exponiendo riesgos graves para la salud.

El desafío implicaba ingerir alrededor de 10.000 calorías cada día, muy por encima de lo que se considera saludable para un adulto promedio . Nuyanzin registró y compartió públicamente todo el proceso , mostrando en sus redes sociales cómo el experimento afectaba su cuerpo y detallando sus rutinas alimenticias durante el reto .

De acuerdo con PEOPLE, la motivación principal de esta hazaña era promocionar un curso de fitness que él mismo iba a dirigir. Además de exhibir su propia transformación física, Nuyanzin ofrecía incentivos económicos y premios a quienes lograran cumplir determinados objetivos de pérdida de peso antes de la llegada del Año Nuevo.

Nuyanzin documentó en redes sociales su consumo diario de 10,000 calorías y los efectos sobre su cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram, animaba a sus seguidores a involucrarse: “Mp curso de pérdida de peso empieza pronto, donde podrás ganar premios geniales y, lo más importante, construir un cuerpo hermoso, aprender a comer y divertirte! Voy a bajar de peso con mis secuaces, ¡así que esto será el doble de emocionante!”.

Una alimentación extrema para ganar peso rápidamente

El reto exigía que los participantes lograran reducir al menos un 10% de su peso corporal en un tiempo determinado. Como incentivo extra, el entrenador ofrecía 100 dólares a quienes alcanzaran el objetivo. Para él, la fase inicial consistía en aumentar de peso de manera rápida y visible, lo que sometió a su cuerpo a un estrés calórico intenso y sostenido durante varias semanas.

Durante ese período, la alimentación de Nuyanzin se centraba en productos extremadamente calóricos y con alto contenido de grasas saturadas.

El entrenador ruso experimentó malestares físicos y suspendió sus entrenamientos antes de sufrir un paro cardíaco.

Según sus propias publicaciones, su rutina diaria incluía desayunos con pasteles y bollería, almuerzos que podían superar los 800 gramos de dumplings acompañados de mayonesa, además de snacks frecuentes como papas fritas, y cenas copiosas, a menudo compuestas por hamburguesas y un par de pizzas pequeñas.

Estos excesos llevaron a un aumento de casi 13 kilos en apenas un mes, según él mismo informó en sus redes sociales. Para mediados de noviembre, su peso había superado los 100 kilogramos, y continuaba con la estrategia de consumo calórico extremo.

Malestares físicos y consecuencias fatales

Según consignó Daily Mail, en los últimos días de su desafío, Nuyanzin comenzó a presentar diversos malestares físicos. Preocupado por su salud, decidió suspender sus entrenamientos y avisó a sus cercanos que tenía previsto acudir a un médico. La noche de su fallecimiento interrumpió toda actividad física y se retiró a descansar, pero no volvió a despertar.

El caso de Nuyanzin sirve como recordatorio de que las prácticas extremas, aunque busquen motivar o inspirar, pueden tener consecuencias irreversibles para la salud.

Los reportes indican que sufrió un paro cardíaco mientras dormía, probablemente vinculado al esfuerzo extremo y al rápido aumento de peso que había experimentado. Tres días más tarde, su cuerpo fue sepultado en Oremburgo, ciudad donde había iniciado su carrera en el mundo del fitness.

La muerte de Nuyanzin generó un aluvión de mensajes de pésame y homenajes en las redes sociales, sobre todo por parte de quienes seguían su trabajo o lo admiraban. Amigos y alumnos lo recordaron como una persona dinámica y brillante, y muchas publicaciones reflejaban conmoción e incredulidad: “Estoy en shock. ¿Por qué Dios se lleva a las mejores personas?”, fue uno de los mensajes más difundidos.

Formación profesional y lecciones sobre los riesgos del exceso

En lo que respecta a su formación profesional, Dmitry Nuyanzin contaba con un trayecto sólido en el ámbito del deporte y el fitness. Se graduó en la Escuela de Reserva Olímpica de Orenburg y en la Universidad Nacional de Fitness de San Petersburgo, y durante una década se desempeñó como entrenador personal, combinando su labor docente con la creciente presencia que había desarrollado en las redes sociales.

El influencer y entrenador de fitness, Dmitry Nuyanzin murió tras un peligroso reto viral de atracones.

Su fallecimiento inesperado reavivó el debate sobre los peligros del sobrepeso y los riesgos de seguir dietas extremadamente calóricas.

Según advierte la Universidad de Brown, el exceso de peso obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad para impulsar la sangre por todo el organismo, aumentando la resistencia vascular y la carga sobre el sistema cardiovascular.

Cuando se combinan estos factores con un aumento de peso acelerado y una alimentación cargada de grasas saturadas y colesterol, se incrementa significativamente la probabilidad de sufrir complicaciones severas, incluyendo un paro cardíaco.

El creador de contenido ruso, de 30 años, intentó subir más de 22 kilos para luego perderlos.

El caso de Nuyanzin actúa como una advertencia sobre los peligros de los extremos: aunque ciertas prácticas busquen motivar o inspirar, pueden generar efectos irreversibles sobre la salud, sobre todo si implican variaciones bruscas e incontroladas del peso corporal.

Esta tragedia pone de manifiesto la importancia de actuar con responsabilidad al promover desafíos y modas en el ámbito digital vinculados al bienestar físico y la condición deportiva.