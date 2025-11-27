Viral: el tratamiento de una influencer que se sometió a una operación estética clandestina

El caso de Juju do Pix se ha convertido en símbolo de lucha y esperanza.

Juliana Oliveira —popular en redes como Juju do Pix — inició recientemente un extenso proceso de reparación facial luego de haber sido sometida, en 2017 , a una operación estética clandestina que terminó dañándola gravemente . La influencer , oriunda de Passo Fundo (Rio Grande do Sul) , fue inyectada con 21 dosis de aceite mineral en la cara , algo que ocurrió sin que ella lo autorizara .

La información fue difundida por The Sun y G1 . Su historia volvió a exponer los peligros que acompañan a los tratamientos de belleza clandestinos y el impacto emocional y social que pueden generar, en especial dentro de la comunidad de mujeres trans .

De acuerdo con The Sun , Oliveira , de 32 años , buscaba suavizar y estilizar sus facciones y creyó que le aplicarían un relleno elaborado con silicona . Pero quienes realizaron el procedimiento —en un establecimiento ilegal — utilizaron aceite mineral combinado con laxantes , una técnica vetada y extremadamente riesgosa .

Ese compuesto le generó una marcada alteración en el rostro y la llevó a temer que las secuelas no tuvieran solución . La aplicación de materiales prohibidos terminó desencadenando un proceso doloroso tanto en el plano médico como en el emocional .

Consecuencias físicas y psicológicas

Las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, fueron de gran magnitud. Según informó G1, la creadora de contenido enfrentó serias complicaciones para conseguir trabajo debido a la inflamación pronunciada y la alteración de sus rasgos, situación que la llevó a depender de su presencia online. En sus perfiles relató lo ocurrido, pidió colaboración económica y mostró imágenes comparativas para evidenciar cómo había cambiado su apariencia.

Juliana antes de someterse al tratamiento en 2017. El caso de Juju do Pix visibiliza los riesgos de los procedimientos estéticos clandestinos y su impacto en mujeres transgénero en Brasil.

Pese al panorama difícil, Oliveira logró conservar cierta liviandad y un vínculo afectuoso con su comunidad. “Si nada es seguro en esta vida, al menos me volví rubia”, comentó con ironía en un clip mencionado por The Sun.

Controversias y solidaridad en redes con la influencer

La combinación de iniciativas para reunir dinero y conseguir atención médica terminó generando discusiones públicas. Después de presentarse en un programa televisivo y de impulsar una colecta virtual que alcanzó alrededor de 3.700 dólares, Oliveira fue cuestionada por volver a pedir aportes económicos.

Aclaró que no había juntado lo suficiente y que decidió entregar lo recibido, aunque empezaron a circular versiones que sugerían otros posibles usos del dinero, como la adquisición de una motocicleta. Aun con el ruido mediático, la comunidad en redes siguió mostrándole apoyo y acompañamiento.

La primera cirugía reconstructiva de Juju do Pix fue realizada gratuitamente en São Paulo por el cirujano Thiago Marra, marcando el inicio de su recuperación.

El 20 de junio, Oliveira pasó por su primera intervención de reconstrucción facial en el Hospital Indianópolis, en São Paulo, un procedimiento que, según G1, no implicó gastos para ella. La operación estuvo a cargo del especialista Thiago Marra, quien buscó extraer todo el material dañado que su rostro había acumulado.

La tarea se vio dificultada por la rigidez y penetración del aceite mineral que había quedado adherido a los tejidos. Marra comentó que “fue una operación difícil”, de acuerdo con lo publicado por The Sun. La intervención, que se extendió por más de cuatro horas, marcó apenas el comienzo de varias cirugías que serán necesarias más adelante.

Marra señaló que optaron por un enfoque cauteloso durante la intervención para evitar complicaciones. Explicó que la piel necesita un período de regeneración antes de continuar con otras etapas. “Podré vaciar un poco más estas zonas, pero no podemos hacerlo todo de una vez porque, de lo contrario, aparecería necrosis”, precisó el profesional.

La influencer brasileña enfrentó deformidad facial y exclusión social tras recibir 21 jeringas de aceite mineral sin su consentimiento.

En sus publicaciones, también comentó: “En una segunda etapa, con el tejido más recuperado y tras observar la respuesta de su cuerpo, podremos retirar aún más para mejorar el resultado”, de acuerdo con lo informado por G1. La meta final del tratamiento es devolverle seguridad personal a Oliveira y mejorar su bienestar luego de atravesar años de dolor y marginación.

Esperanza tras la reconstrucción

La audiencia en línea se inclinó de manera abrumadora a favor de Oliveira. Sus contactos y admiradores inundaron sus perfiles con mensajes de ánimo y deseos de pronta mejoría. “Vas a lucir maravillosa cuando todo esto termine. Que Dios te bendiga”, comentó un internauta citado por The Sun.

El caso de Juju do Pix se ha convertido en símbolo de lucha y esperanza, inspirando a miles de personas a través de su resiliencia y superación.

Otro usuario festejó que, al fin, estuviera recibiendo atención profesional. También empezaron a circular en distintas plataformas imágenes creadas con inteligencia artificial que muestran cómo podrían quedar sus intervenciones futuras, alimentando así el optimismo sobre un cambio favorable.

El personal sanitario encargado del tratamiento ha destacado tanto la valentía como la resiliencia de Oliveira frente a la adversidad. Cada intervención y seguimiento se realiza con un enfoque cuidadoso y responsable, procurando acompañarla de manera integral. La historia de Juju do Pix se transformó en un emblema de resistencia y recuperación, motivando a miles de personas que han enfrentado años de marginación y desafíos personales.