Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son

Gimnasia de Jujuy transita la primera parte de la pretemporada de cara a la Primera Nacional 2026 y, en ese contexto, la dirigencia y el manager deportivo del Lobo están cerca de sumar a tres futbolistas al plantel profesional: Delfor Minervino, Octavio Bianchi, Federico Anselmo, quienes podrían convertirse en refuerzos.
Quiénes son los tres refuerzos que están cerca de Gimnasia de Jujuy
Delfor Minervino
Lateral derecho, vinculado actualmente a Estudiantes de Buenos Aires.
Octavio Bianchi
Delantero del club Orense de Ecuador.
Federico Anselmo
Delantero, de reciente paso por San Martín de San Juan.
Otros tres jugadores que podrían acercarse al Lobo
Por otra parte, Gimnasia de Jujuy también dialoga con los siguientes jugadores:
Luciano Ferreyra
El volante ofensivo Luciano Ferreyra es uno de los apuntados por Julio Chiariniy la dirigencia de Gimnasia de Jujuy para sumarse como refuerzo. El jugador, de 23 años, viene de disputar la última temporada en Central Norte de Salta, donde jugó 31 partidos y marcó 7 goles.
Juan Cuevas
Otro de los posibles refuerzos es Juan Cuevas, volante ofensivo de 37 años. El jugador, de reciente paso porSan Martín de Tucumán, jugó 34 partidos, incluidas la Primera Nacional y la Copa Argentina, y marcó 5 goles en 2.215 minutos disputados. Cuevas cuenta con una amplia trayectoria, con pasos por Gimnasia de La Plata, Everton de Viña del Mar, Mineros de Zacatecas de México, Toluca, entre otros.