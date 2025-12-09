Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son

Gimnasia de Jujuy transita la primera parte de la pretemporada de cara a la Primera Nacional 2026 y, en ese contexto, la dirigencia y el manager deportivo del Lobo están cerca de sumar a tres futbolistas al plantel profesional: Delfor Minervino, Octavio Bianchi, Federico Anselmo, quienes podrían convertirse en refuerzos.

Federico Anselmo

Otros tres jugadores que podrían acercarse al Lobo

Por otra parte, Gimnasia de Jujuy también dialoga con los siguientes jugadores:

Luciano Ferreyra

El volante ofensivo Luciano Ferreyra es uno de los apuntados por Julio Chiarini y la dirigencia de Gimnasia de Jujuy para sumarse como refuerzo. El jugador, de 23 años, viene de disputar la última temporada en Central Norte de Salta, donde jugó 31 partidos y marcó 7 goles.

Luciano Ferreyra - Jugador

Juan Cuevas

Otro de los posibles refuerzos es Juan Cuevas, volante ofensivo de 37 años. El jugador, de reciente paso por San Martín de Tucumán, jugó 34 partidos, incluidas la Primera Nacional y la Copa Argentina, y marcó 5 goles en 2.215 minutos disputados. Cuevas cuenta con una amplia trayectoria, con pasos por Gimnasia de La Plata, Everton de Viña del Mar, Mineros de Zacatecas de México, Toluca, entre otros.

Juan Cuevas

Juan Ignacio Cavallaro

Finalmente, el Lobo apuesta también por Juan Ignacio Cavallaro, de 31 años. El extremo y volante creativo viene de San Martín de San Juan, equipo que militaba en Primera División y descendió en el último torneo. Disputó 21 partidos: 12 en el Torneo Apertura, 7 en el Torneo Clausura y 2 en Copa Argentina. Su paso por el Verdinegro fue sin goles.

Además, Cavallaro recorrió otros clubes de Primera División, como Independiente Rivadavia, Unión, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, entre otros.