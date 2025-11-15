domingo 16 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025 - 19:42
Fútbol.

Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera Nacional

El Verdinegro cayó en un duelo clave ante Aldosivi en Mar del Plata, mientras que el Tomba igualó en Mendoza, resultado que sentenció su continuidad tras 17 años en la elite.

La definición por la permanencia en la Liga Profesional tuvo un cierre cargado de tensión y dejó como saldo dos descensos resonantes: Godoy Cruz y San Martín de San Juan jugarán en la Primera Nacional a partir de 2026. Ambos llegaron a la última jornada con mínimas chances de salvarse, pero los resultados no los acompañaron y la caída en el promedio del Verdinegro y la posición en la tabla anual del Tomba determinaron su salida de la máxima categoría.

En Mar del Plata, San Martín disputó una verdadera final ante Aldosivi, en un encuentro cambiante que mantuvo el suspenso hasta el último minuto. Pese a ponerse en ventaja en el complemento, el equipo cuyano no pudo sostener el resultado y terminó derrotado 4-2, lo que selló su descenso por promedio.

Mientras tanto, en Mendoza, Godoy Cruz igualó ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte. Aunque el Tomba logró reponerse rápidamente del gol visitante, el empate no le alcanzó para salir del penúltimo lugar de la tabla anual, posición que también lo condenó al descenso y puso fin a una estadía de 17 temporadas consecutivas en Primera.

El cierre de año para ambos clubes refleja un ciclo marcado por la irregularidad, cambios de entrenadores y dificultades para sostener competitividad en el torneo local. En el caso del equipo mendocino, la participación internacional y un recambio constante de técnicos no fueron suficientes para revertir una campaña que se desplomó en el Clausura. Para el conjunto sanjuanino, la falta de resultados en los momentos decisivos terminó pesando más que los intentos de recuperación en el tramo final.

Con el descenso consumado, la Liga Profesional recibirá nuevos equipos para la próxima temporada, mientras que Godoy Cruz y San Martín deberán rearmarse para competir en una Primera Nacional que promete ser uno de los torneos más disputados de los últimos años.

