jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 09:51
Fútbol.

Primera Nacional: se conocieron los árbitros para las semifinales del Reducido

La AFA anunció las designaciones arbitrales para los partidos que enfrentarán a Morón con Deportivo Madryn y a Estudiantes (BA) con Estudiantes de Río Cuarto.

Por  Redacción de TodoJujuy
Los árbitros para las semifinales del Reducido.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este martes la nómina de árbitros que estarán a cargo de los duelos de ida correspondientes a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, etapa decisiva que determinará a los equipos que disputarán el segundo ascenso a la Liga Profesional 2025.

Los enfrentamientos comenzarán el sábado 8 de noviembre y anticipan jornadas de gran expectativa, con tribunas colmadas y un clima de alta tensión competitiva.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este martes la designación de árbitros.

Programación confirmada para el sábado 8 de noviembre

- Primer partido

  • 19.40: Estudiantes (BA) vs Estudiantes de Río Cuarto
  • Árbitro: Bruno Ami
  • TV: DirecTV Sports

- Segundo partido

  • 21.10: Deportivo Morón vs Deportivo Madryn
  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • TV: TyC Sports
Los cruces se pondrán en marcha el sábado 8 de noviembre.

El reglamento del certamen dispone que las semifinales se jueguen en dos encuentros, uno en cada estadio, otorgando una ventaja competitiva a los clubes que finalizaron más arriba en la clasificación general, ya que tendrán la posibilidad de cerrar la serie ante su público.

La AFA comunicó los jueces para las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

Si al término de ambos partidos se mantiene la paridad en el marcador global, accederá a la final el equipo con mejor posición en la etapa regular. Por este motivo, la condición de local y el desempeño de los árbitros podrían influir de manera clave en el resultado final.

