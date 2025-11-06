Primera Nacional: se conocieron los árbitros para las semifinales del Reducido

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este martes la nómina de árbitros que estarán a cargo de los duelos de ida correspondientes a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional , etapa decisiva que determinará a los equipos que disputarán el segundo ascenso a la Liga Profesional 2025 .

Primera Nacional. Quedaron definidas las semifinales del Reducido: cómo serán los cruces y cuándo se juegan

Los enfrentamientos comenzarán el sábado 8 de noviembre y anticipan jornadas de gran expectativa , con tribunas colmadas y un clima de alta tensión competitiva .

21.10: Deportivo Morón vs Deportivo Madryn

Árbitro : Pablo Dóvalo

: Pablo Dóvalo TV: TyC Sports

El reglamento del certamen dispone que las semifinales se jueguen en dos encuentros, uno en cada estadio, otorgando una ventaja competitiva a los clubes que finalizaron más arriba en la clasificación general, ya que tendrán la posibilidad de cerrar la serie ante su público.

Si al término de ambos partidos se mantiene la paridad en el marcador global, accederá a la final el equipo con mejor posición en la etapa regular. Por este motivo, la condición de local y el desempeño de los árbitros podrían influir de manera clave en el resultado final.