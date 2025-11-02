Quedaron definidas las semifinales del Reducido: cómo serán los cruces y cuándo se juegan

Este fin de semana quedaron definidos los cuatro semifinalistas del Reducido de la Primera Nacional de cara al segundo ascenso a la Liga Profesional. Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto, Morón y Estudiantes de Caseros, buscarán llegar a la gran final.

Deportivo Madryn le ganó 1-0 a Gimnasia de Jujuy y pasó de fase luego de la suspensión de la ida y la sanción de la AFA a los jujeños. De esta forma, los dirigidos por Leandro Gracian se medirán en semifinales ante Deportivo Morón (eliminó a Atlanta)

Mientras que, la otra semifinal del Reducido, la protagonizarán Estudiantes de Río Cuarto (superó a Gimnasia y Tiro de Salta) y Estudiantes de Caseros que eliminó en el último turno del domingo a Tristán Suárez.

primera nacional campeon Cómo y cuándo se juegan las semifinales del Reducido Las semifinales serán partidos de ida y vuelta con ventaja deportiva para el mejor ubicado: Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto tendrán esa ventaja y definirán la serie como locales.

Semifinales del Reducido - Partidos de ida Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn: día y horario a confirmar.

día y horario a confirmar. Estudiantes de Buenos Aires vs. Estudiantes de Río Cuarto: día y horario a confirmar. La gran final de la Primera Nacional por el segundo ascenso La final también se jugará a partido doble y definirá de local el mejor ubicado en la tabla general. Acá no hay ventaja deportiva: si la serie termina empatada, habrá tiempo extra y si se mantiene la igualdad, se definirá por penales el segundo ascenso a la Liga Profesional.

