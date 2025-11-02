domingo 02 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de noviembre de 2025 - 20:17
Primera Nacional.

Quedaron definidas las semifinales del Reducido: cómo serán los cruces y cuándo se juegan

Por el segundo ascenso a la Liga Profesional, quedaron definidos los cuatro equipos que jugarán semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
image

Este fin de semana quedaron definidos los cuatro semifinalistas del Reducido de la Primera Nacional de cara al segundo ascenso a la Liga Profesional. Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto, Morón y Estudiantes de Caseros, buscarán llegar a la gran final.

Lee además
boca juniors le gano 2-1 a estudiantes de la plata en un partido clave por la zona a
Torneo Clausura.

Boca Juniors le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido clave por la Zona A
Gimnasia de Jujuy
Reducido.

Quiénes son los titulares de Gimnasia de Jujuy para enfrentar a Deportivo Madryn

Deportivo Madryn le ganó 1-0 a Gimnasia de Jujuy y pasó de fase luego de la suspensión de la ida y la sanción de la AFA a los jujeños. De esta forma, los dirigidos por Leandro Gracian se medirán en semifinales ante Deportivo Morón (eliminó a Atlanta)

Mientras que, la otra semifinal del Reducido, la protagonizarán Estudiantes de Río Cuarto (superó a Gimnasia y Tiro de Salta) y Estudiantes de Caseros que eliminó en el último turno del domingo a Tristán Suárez.

primera nacional campeon

Cómo y cuándo se juegan las semifinales del Reducido

Las semifinales serán partidos de ida y vuelta con ventaja deportiva para el mejor ubicado: Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto tendrán esa ventaja y definirán la serie como locales.

Semifinales del Reducido - Partidos de ida

  • Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn: día y horario a confirmar.
  • Estudiantes de Buenos Aires vs. Estudiantes de Río Cuarto: día y horario a confirmar.

La gran final de la Primera Nacional por el segundo ascenso

La final también se jugará a partido doble y definirá de local el mejor ubicado en la tabla general. Acá no hay ventaja deportiva: si la serie termina empatada, habrá tiempo extra y si se mantiene la igualdad, se definirá por penales el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido clave por la Zona A

Quiénes son los titulares de Gimnasia de Jujuy para enfrentar a Deportivo Madryn

Un ex Boca Juniors mandó su apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy antes del partido con Madryn

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

El golazo de Messi no le alcanzó al Inter Miami

Lo que se lee ahora
Ricardo Centurión le dejó un mensaje a Gimnasia de Jujuy video
Redes.

Un ex Boca Juniors mandó su apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy antes del partido con Madryn

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

El Lobo va por la épica ante Madryn: horario y qué necesita el Lobo para seguir en el Reducido

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué
BCRA.

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia
Educación.

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia

Foto ilustrativa.
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel