domingo 02 de noviembre de 2025

2 de noviembre de 2025 - 15:33
Redes.

Un ex Boca Juniors mandó su apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy antes del partido con Madryn

Un ex jugador de Boca Juniors y de gran trayectoria en el fútbol argentino, dejó un mensaje de apoyo para todo el plantel de Gimnasia de Jujuy antes del partido con Deportivo Madryn.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Ricardo Centurión le dejó un mensaje a Gimnasia de Jujuy

Ricardo Centurión le dejó un mensaje a Gimnasia de Jujuy

Entre los mensajes que se viralizaron destacó el del ex futbolista de Boca Juniors, Ricardo Centurión, quien expresó su respaldo al equipo dirigido por Matías Módolo, que buscará lograr una hazaña en el sur.

Qué dijo Ricardo Centurión sobre Gimnasia de Jujuy

El experimentado jugador de fútbol, utilizó la redes sociales para dejar un mensaje para todo el plantel de Gimnasia de Jujuy. En primera instancia, Ricardo Centurión destacó que el Lobo "se juega una final". Y seguido agregó: "Se juegan un montón de cosas. Quiero mandarles un cariño grande y mi apoyo", expresó el ex Boca Juniors y actual jugador de Oriente Petrolero.

Con un 3-0 abajo, el panorama para Gimnasia de Jujuy es muy adverso. El equipo de Matías Módolo necesita una diferencia de cuatro goles o más ante Deportivo Madryn para conseguir el pase a semifinales del Reducido.

gimnasia de jujuy deportivo madryn

Esto se da porque el equipo de Leandro Gracián tiene ventaja deportiva y, en caso de un empate en el global, el acceso directo será para Deportivo Madryn. Los posibles resultados para que el Lobo siga en competencia:

Para pasar de ronda

  • Gimnasia de Jujuy tiene que ganar por 4 goles o más de diferencia.
  • Ejemplos que clasifican al Lobo: 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, etc.
  • En la vuelta, Gimnasia debe sacar +4 de diferencia.

Casos en los que queda eliminado

  • Si Gimnasia de Jujuy empata o pierde el partido de vuelta
  • En caso de ganar por 1 o 2 goles (ej.: 1-0, 2-0, 3-1, 4-2).
  • Ganando por 3 goles (ej.: 3-0, 4-1, 5-2).
  • En esos casos, el global queda igualado y, al haber empate, la ventaja deportiva es de Madryn, por lo que avanzaría el equipo del sur.
gimnasia de jujuy deportivo madryn

