Un ex Boca Juniors mandó su apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy antes del partido con Madryn

Ricardo Centurión le dejó un mensaje a Gimnasia de Jujuy

En la previa del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, las redes sociales se colmaron de mensajes de apoyo al equipo jujeño. Esto ocurrió luego del fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA, que dio por ganada la ida al conjunto del sur por 3-0, tras la suspensión del encuentro en el Estadio 23 de Agosto decidida por el árbitro Lucas Comesaña.

Entre los mensajes que se viralizaron destacó el del ex futbolista de Boca Juniors, Ricardo Centurión, quien expresó su respaldo al equipo dirigido por Matías Módolo, que buscará lograr una hazaña en el sur.

Qué dijo Ricardo Centurión sobre Gimnasia de Jujuy El experimentado jugador de fútbol, utilizó la redes sociales para dejar un mensaje para todo el plantel de Gimnasia de Jujuy. En primera instancia, Ricardo Centurión destacó que el Lobo "se juega una final". Y seguido agregó: "Se juegan un montón de cosas. Quiero mandarles un cariño grande y mi apoyo", expresó el ex Boca Juniors y actual jugador de Oriente Petrolero.

El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó la sanción para Gimnasia de Jujuy luego de la suspensión del segundo tiempo ante Deportivo Madryn. El equipo de Matías Módolo irá a jugar el partido de vuelta de cuartos de final con el marcador en contra, ya que el fallo indicó que los del sur ganaron el primer cruce por 3-0.

Con un 3-0 abajo, el panorama para Gimnasia de Jujuy es muy adverso. El equipo de Matías Módolo necesita una diferencia de cuatro goles o más ante Deportivo Madryn para conseguir el pase a semifinales del Reducido. gimnasia de jujuy deportivo madryn Esto se da porque el equipo de Leandro Gracián tiene ventaja deportiva y, en caso de un empate en el global, el acceso directo será para Deportivo Madryn. Los posibles resultados para que el Lobo siga en competencia: Para pasar de ronda Gimnasia de Jujuy tiene que ganar por 4 goles o más de diferencia.

Ejemplos que clasifican al Lobo: 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, etc.

En la vuelta, Gimnasia debe sacar +4 de diferencia. Casos en los que queda eliminado Si Gimnasia de Jujuy empata o pierde el partido de vuelta

En caso de ganar por 1 o 2 goles (ej.: 1-0, 2-0, 3-1, 4-2).

Ganando por 3 goles (ej.: 3-0, 4-1, 5-2).

En esos casos, el global queda igualado y, al haber empate, la ventaja deportiva es de Madryn, por lo que avanzaría el equipo del sur. gimnasia de jujuy deportivo madryn

