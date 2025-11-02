Un ex Boca Juniors mandó su apoyo al plantel de Gimnasia de Jujuy antes del partido con Madryn

Entre los mensajes que se viralizaron destacó el del ex futbolista de Boca Juniors, Ricardo Centurión, quien expresó su respaldo al equipo dirigido por Matías Módolo, que buscará lograr una hazaña en el sur.
Qué dijo Ricardo Centurión sobre Gimnasia de Jujuy
El experimentado jugador de fútbol, utilizó la redes sociales para dejar un mensaje para todo el plantel de Gimnasia de Jujuy. En primera instancia, Ricardo Centurión destacó que el Lobo "se juega una final". Y seguido agregó: "Se juegan un montón de cosas. Quiero mandarles un cariño grande y mi apoyo", expresó el ex Boca Juniors y actual jugador de Oriente Petrolero.
El mensaje de Ricardo Centurión para Gimnasia de Jujuy
Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido
Con un 3-0 abajo, el panorama para Gimnasia de Jujuy es muy adverso. El equipo de Matías Módolo necesita una diferencia de cuatro goles o más ante Deportivo Madryn para conseguir el pase a semifinales del Reducido.
Esto se da porque el equipo de Leandro Gracián tiene ventaja deportiva y, en caso de un empate en el global, el acceso directo será para Deportivo Madryn. Los posibles resultados para que el Lobo siga en competencia:
Para pasar de ronda
Gimnasia de Jujuy tiene que ganar por 4 goles o más de diferencia.
Ejemplos que clasifican al Lobo: 4-0, 5-1, 6-2, 7-3, etc.
En la vuelta, Gimnasia debe sacar +4 de diferencia.
Casos en los que queda eliminado
Si Gimnasia de Jujuy empata o pierde el partido de vuelta
En caso de ganar por 1 o 2 goles (ej.: 1-0, 2-0, 3-1, 4-2).
Ganando por 3 goles (ej.: 3-0, 4-1, 5-2).
En esos casos, el global queda igualado y, al haber empate, la ventaja deportiva es de Madryn, por lo que avanzaría el equipo del sur.