domingo 02 de noviembre de 2025

2 de noviembre de 2025 - 17:44
El miércoles 5 de noviembre no habrá clases en Jujuy: los motivos

El Ministerio de Educación de Jujuy informó que este miércoles 5 de noviembre no habrá clases en niveles Inicial, Primario y Secundario, de las distintas modalidades educativas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
aulas vacias.jpg

El próximo miércoles 5 de noviembre no habrá clases en la provincia de Jujuy debido a la tercera y última jornada institucional del 2025. Según informó el Ministerio de Educación, esta actividad afectará a los niveles Inicial, Primario y Secundario, de las distintas modalidades educativas.

Detalles de la última jornada institucional en Jujuy

Tal cual detallaron desde el Ministerio de Educación, el próximo miércoles 5 de noviembre se llevará adelante la tercera y última jornada institucional del año, destinada a supervisores, directivos y personal docente y no docente de los niveles Inicial, Primario y Secundario, de las distintas modalidades educativas, pertenecientes al período común, de toda la provincia.

El eje de trabajo estará centrado en el análisis de los datos e información sobre la situación académica de los estudiantes, con el propósito de diseñar estrategias y dispositivos de acompañamiento que fortalezcan las trayectorias educativas en el cierre del ciclo lectivo 2025 y con proyección al próximo año.

aulas vacias clases.jpg

Temas que se trataron en las dos primeras jornadas institucionales del año 2025

Durante la primera jornada institucional, se presentaron las políticas prioritarias 2025, centradas en Alfabetización, Protección y Cuidado de las Infancias y Adolescencias, Fortalecimiento y Sostenimiento de las Trayectorias Educativas (con foco en Secundaria), Educación y Trabajo, y la política transversal de Evaluación y Calidad Educativa.

En tanto, en la segunda jornada institucional, el trabajo se orientó al abordaje del Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas, para responder a las demandas de la comunidad educativa y de la sociedad en general.

