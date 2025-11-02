Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el calendario oficial de feriados bancarios para lo que resta de 2025 y confirmó que en noviembre habrá un cierre prolongado de las entidades financieras . Durante cuatro días consecutivos, los bancos permanecerán sin atención al público, lo que generará una pausa total en las operaciones presenciales y en el mercado cambiario oficial.

Según lo establecido por las comunicaciones C99321 y C100942 del BCRA, las entidades bancarias no abrirán sus puertas entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre.

El viernes 21 fue designado como día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se traslada la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el 20 de noviembre.

Sumado al sábado 22 y domingo 23, el calendario configura cuatro días consecutivos sin atención bancaria. Las actividades financieras se retomarán el martes 25.

Desde el Banco Central aclararon que durante ese período los usuarios podrán realizar operaciones mediante homebanking, cajeros automáticos y billeteras virtuales, aunque las gestiones presenciales quedarán suspendidas.

Qué operaciones no se podrán realizar

Durante los feriados, todas las transacciones que requieran atención en sucursal no estarán disponibles. Entre ellas:

Compra y venta de dólares en el mercado oficial.

Depósitos, transferencias o retiros de efectivo por ventanilla.

Tramitación o cobro de cheques y documentos físicos.

Apertura de cuentas o modificación de datos personales.

Acceso a cajas de seguridad.

Los pagos automáticos de servicios o tarjetas de crédito se acreditarán el martes 25, primer día hábil posterior al feriado.

image

Día del Bancario: otro cierre previo al fin de semana largo

Antes del descanso extendido, el sector financiero también tendrá un feriado exclusivo. El jueves 6 de noviembre se celebrará el Día del Bancario, una jornada no laborable para los trabajadores del sector en conmemoración de la creación de la Asociación Bancaria en 1924.

Durante esa fecha tampoco habrá atención al público ni operaciones presenciales, aunque los canales digitales continuarán funcionando con normalidad.

Cómo operar durante los feriados

A pesar de los cierres, los usuarios podrán realizar operaciones básicas mediante los canales digitales de cada banco. Entre las opciones más utilizadas se encuentran:

Homebanking : transferencias, pagos de servicios y consultas de saldos.

Aplicaciones móviles y billeteras virtuales como Modo, Mercado Pago y Ualá.

Cajeros automáticos y terminales de extracción de las redes Link y Banelco.

image

En total, noviembre contará con cinco días sin atención bancaria presencial, entre el Día del Bancario y el fin de semana largo del 21 al 24, consolidándose como uno de los meses con mayor cantidad de feriados financieros del año.