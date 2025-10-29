miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 17:33
Economía.

El dólar oficial bajó $35 y cerró a $1460 este miércoles 29 de octubre

La cotización del dólar en Argentina registró ligeras variaciones este miércoles 29 de octubre: el dólar oficial minorista se ubicó en torno a $1.460 para la venta.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

En el segmento mayorista, el dólar cerró a $1.436, lo que representa una baja del 2,3% respecto del cierre previo. Esta caída borró las subas registradas en las jornadas anteriores y llevó el valor a niveles del lunes poselectoral.

En tanto, el dólar blue operó estable y cerró en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.

En los mercados financieros, el dólar MEP cotizó a $1.469,45, con una brecha del 1,4% respecto al oficial. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.484,59, con una diferencia del 3,4%.

El dólar tarjeta o turista, que incluye un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

En el ámbito digital, el dólar cripto —también llamado dólar Bitcoin— cotizó a $1.484,22, según la plataforma Bitso.

A nivel internacional, el dólar global mostró fortaleza frente a otras monedas, impulsado por el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) y las expectativas de los operadores ante nuevas negociaciones comerciales.

Por último, Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, operó en torno a u$s111.325, de acuerdo con datos de Binance.

