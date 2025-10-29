El dólar oficial bajó $35 y cerró a $1460 este miércoles 29 de octubre

El dólar oficial minorista finalizó este miércoles 29 de octubre a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, el promedio de las entidades financieras que informa el Banco Central (BCRA) ubicó la divisa en $1.411,48 para la compra y $1.464,40 para la venta.
En el segmento mayorista, el dólar cerró a $1.436, lo que representa una baja del 2,3% respecto del cierre previo. Esta caída borró las subas registradas en las jornadas anteriores y llevó el valor a niveles del lunes poselectoral.
En tanto, el dólar blue operó estable y cerró en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.
En los mercados financieros, el dólar MEP cotizó a $1.469,45, con una brecha del 1,4% respecto al oficial. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.484,59, con una diferencia del 3,4%.
El dólar tarjeta o turista, que incluye un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.
En el ámbito digital, el dólar cripto —también llamado dólar Bitcoin— cotizó a $1.484,22, según la plataforma Bitso.
A nivel internacional, el dólar global mostró fortaleza frente a otras monedas, impulsado por el reciente recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) y las expectativas de los operadores ante nuevas negociaciones comerciales.
Por último, Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, operó en torno a u$s111.325, de acuerdo con datos de Binance.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.