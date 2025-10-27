lunes 27 de octubre de 2025
EN VIVO: el precio del dólar después de las elecciones el lunes 27 de octubre

El precio del dólar después de las elecciones 2025 este lunes 27 de octubre. Cómo cotiza la moneda extranjera.

Por  Ramiro Menacho
Pasaron las elecciones 2025 y se esperan movimientos en el mercado tras la cómoda victoria de La Libertad Avanza en todo el país. A cuánto cotiza el dólar este lunes 27 de octubre de 2025 en Argentina.

Vuelve a subir el dólar

Pasado el mediodía, el dólar al público reduce su caída a $95 o 6,3% y se negocia a $1.420 para la venta en el Banco Nación. Durante la mañana, la divisa alcanzó un mínimo de $1.370, su valor más bajo desde el 26 de septiembre.

Se estabiliza la moneda extranjera

Tras tocar un piso de $1.370 en las primeras horas de la jornada, el dólar al público se estabiliza en $1.400 para la venta en el Banco Nación, lo que representa una caída de $115 o 7,6% en comparación con el cierre del viernes 24.

El dólar sigue bajando

El valor del dólar al público registra una baja de $145, equivalente a un 9,6%, y se ubica en $1.370 para la venta en el Banco Nación, el nivel más bajo desde el 26 de septiembre.

Cayó el dólar mayorista

El tipo de cambio oficial recorta 142 pesos o 9,5% en el día, a $1.350 para la venta.

El Banco Central fijó para este lunes un techo de las bandas del régimen cambiario en los $1.494,04, unos 144 pesos o 10,7% por encima del dólar mayorista.

Celebra el mercado

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban subas de entre 13% y 15% ni bien se conoció la gran victoria de La Libertad Avanza en el mercado de futuros. El dólar podría abrir debajo de los $ 1.400 y se espera un fuerte retroceso del riesgo país

El dólar arrancó en baja

El dólar oficial retrocedió $85 tras el resultado electoral y ahora cotiza a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en las pizarras del Banco Nación. Esta baja se registró respecto del cierre del viernes y marcó una jornada cambiaria de alivio en el mercado oficial.

¿Qué pasó con el dólar cripto?

Desde el cierre de las elecciones, el dólar cripto, la única cotización que opera de manera continua las 24 horas, mostró la primera reacción de los mercados. Durante la noche del domingo superó los $1.550 en las plataformas digitales que operan en el país, pero luego comenzó a retroceder con fuerza.

Los inversores, que antes de los comicios habían optado por dolarizar sus carteras, iniciaron un proceso de venta masiva al conocerse el resultado electoral. Este movimiento llevó a que el valor del dólar cripto cayera más de 9%, hasta ubicarse en torno a los $1.420 en las principales apps financieras este lunes.

El comportamiento del mercado refleja una corrección posterior a la dolarización previa a las elecciones, tal como había anticipado el ministro de Economía Luis Caputo, quien sostuvo que el tipo de cambio podría experimentar una baja significativa al inicio de la semana.

