EN VIVO: el precio del dólar después de las elecciones el lunes 27 de octubre

Live Blog Post

¿Qué pasó con el dólar cripto?

Desde el cierre de las elecciones, el dólar cripto, la única cotización que opera de manera continua las 24 horas, mostró la primera reacción de los mercados. Durante la noche del domingo superó los $1.550 en las plataformas digitales que operan en el país, pero luego comenzó a retroceder con fuerza.

Los inversores, que antes de los comicios habían optado por dolarizar sus carteras, iniciaron un proceso de venta masiva al conocerse el resultado electoral. Este movimiento llevó a que el valor del dólar cripto cayera más de 9%, hasta ubicarse en torno a los $1.420 en las principales apps financieras este lunes.

El comportamiento del mercado refleja una corrección posterior a la dolarización previa a las elecciones, tal como había anticipado el ministro de Economía Luis Caputo, quien sostuvo que el tipo de cambio podría experimentar una baja significativa al inicio de la semana.