lunes 20 de octubre de 2025

20 de octubre de 2025 - 18:04
Economía.

Estas son las monedas de un dólar que te pueden hacer millonario: se venden a 78 mil dólares

Una moneda emblemática del siglo XIX se transformó en el objeto de deseo para los aficionados a la numismática. ¿Qué la hace tan apreciada y cómo identificarla?

Redacción de TodoJujuy
Entre las piezas más codiciadas está la moneda de 1 dólar estadounidense acuñada en 1895.

El hobby de reunir monedas ha cautivado a personas de distintas generaciones. Mientras algunos lo ven como un entretenimiento, otros lo perciben como una inversión valiosa. En diferentes partes del mundo, ciertas piezas numismáticas alcanzan sumas extraordinarias en remates y exposiciones especializadas.

Según lo informado por expertos en la materia, estas piezas llegan a tener un valor que van desde miles hasta millones de dólares.

El coleccionismo de monedas es una pasión que atraviesa generaciones.

La joya de 1895

Una de las monedas más buscadas por los coleccionistas es el dólar estadounidense de 1895, considerada una joya histórica dentro del mundo numismático. Hoy su precio se estima en torno a los 78.000 dólares, cifra que evidencia tanto su rareza como su importancia histórica.

Forma parte de la serie Morgan Dollar, un ícono dentro de la numismática estadounidense, y la edición de 1895 es conocida entre los aficionados como el “Santo Grial” de las colecciones. Su escasa existencia, con muy pocas unidades conservadas en todo el mundo, hace que su valor se mantenga al alza constantemente.

El alto precio de esta moneda se debe a varios factores.

Por qué vale tanto

El elevado valor de esta moneda responde a distintos motivos:

  • Antigüedad: su fabricación data de hace más de 120 años, lo que le confiere un carácter histórico.
  • Escasez: se calcula que solo un número muy limitado de ejemplares se conservan en condiciones óptimas.
  • Interés de coleccionistas: la competencia entre aficionados por hacerse con una unidad es intensa y constante.

Todos estos factores hacen que se trate de un objeto de gran exclusividad, equiparable en prestigio a una obra de arte o a una joya con valor patrimonial.

La moneda de 1 dólar que puede venderse por millones.

Una fortuna al alcance de pocos

Localizar un ejemplar de dólar de 1895 es prácticamente un hallazgo extraordinario, y si llegara a estar en tu poder, podría significar una ganancia considerable. El mercado de coleccionismo de monedas sigue en expansión, y los especialistas coinciden en que su cotización tenderá a incrementarse con el paso de los años.

Revisá tu hogar

Por eso, antes de desechar esas monedas antiguas que tenés guardadas en algún cajón, vale la pena examinarlas con atención. Es posible que entre ellas se encuentre una pieza de gran valor, capaz de alcanzar miles de dólares y marcar una diferencia significativa en tu economía.

