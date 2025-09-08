La moneda de $2 con error que puede valer más de $350.000

Moneda de $2.

El mundo de la numismática sorprende con historias de billetes y monedas que, después de circular en la vida cotidiana, se convierten en objetos de colección con valores impensados. Este es el caso de una moneda de $2 que, debido a un error de impresión, puede cotizar en el mercado por más de $350.000.

Cómo es la moneda de $2 que buscan los coleccionistas La pieza en cuestión comenzó a circular el 12 de diciembre de 2011 y corresponde a la clásica moneda bimetálica de $2, con aro dorado y centro plateado.

Lo que la vuelve única es un defecto en su fabricación: en algunos ejemplares, el relieve de la identidad se distingue de manera muy leve, casi imperceptible. Esta irregularidad la convierte en una rareza altamente codiciada en el mundo de los coleccionistas.

Moneda de $2 Moneda de $2. Cuánto puede valer en el mercado Si bien no todas las monedas con errores alcanzan cifras extraordinarias, en este caso la singularidad de la falla elevó su valor. Los especialistas aseguran que, dependiendo del estado de conservación y del grado de rareza, estas monedas pueden alcanzar hasta los $350.000 en subastas o transacciones privadas. Cuanto más único sea el defecto, mayor será la puja entre interesados. Dónde venderla si la tenés Quienes encuentren este ejemplar entre sus ahorros pueden recurrir a diversas plataformas de compraventa, como Mercado Libre, grupos especializados en Facebook o foros de numismática. También existen casas de cambio y tiendas físicas dedicadas al coleccionismo donde es posible consultar la cotización real y verificar la autenticidad de la pieza.

