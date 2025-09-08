lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 07:14
Numismática.

La moneda de $2 con error que puede valer más de $350.000

Una moneda bimetálica emitida en 2011 se convirtió en una de las más buscadas por coleccionistas. El detalle casi imperceptible que la transforma en un verdadero tesoro.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lo que la vuelve única es un defecto en su fabricación: en algunos ejemplares, el relieve de la identidad se distingue de manera muy leve, casi imperceptible. Esta irregularidad la convierte en una rareza altamente codiciada en el mundo de los coleccionistas.

Cuánto puede valer en el mercado

Si bien no todas las monedas con errores alcanzan cifras extraordinarias, en este caso la singularidad de la falla elevó su valor. Los especialistas aseguran que, dependiendo del estado de conservación y del grado de rareza, estas monedas pueden alcanzar hasta los $350.000 en subastas o transacciones privadas.

Cuanto más único sea el defecto, mayor será la puja entre interesados.

Dónde venderla si la tenés

Quienes encuentren este ejemplar entre sus ahorros pueden recurrir a diversas plataformas de compraventa, como Mercado Libre, grupos especializados en Facebook o foros de numismática. También existen casas de cambio y tiendas físicas dedicadas al coleccionismo donde es posible consultar la cotización real y verificar la autenticidad de la pieza.

