Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 8 de septiembre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 8 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

A la cabeza quedó el 63, que según el significado de los sueños quiere decir "Casamiento".

1° 0263

2° 2171

3° 9352

4° 3657

5° 3215

6° 8493

7° 3775

8° 2861

9° 9296

10° 8123

11° 2884

12° 5698

13° 7805

14° 3628

15° 7335

16° 6895

17° 8461

18° 3344

19° 0941

20° 0391

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 88, que según el significado de los sueños quiere decir "El papa".

1° 3288

2° 0995

3° 9994

4° 3700

5° 0467

6° 7326

7° 9666

8° 0739

9° 1091

10° 7790

11° 6756

12° 0179

13° 7170

14° 7040

15° 5248

16° 0988

17° 8866

18° 6398

19° 3888

20° 5555

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza quedó el 81, que según el significado de los sueños quiere decir "Las flores".

1° 1681

2° 8856

3° 7334

4° 4936

5° 6884

6° 4674

7° 6900

8° 7637

9° 8650

10° 9687

11° 0754

12° 8472

13° 5994

14° 2721

15° 4904

16° 6878

17° 1200

18° 1343

19° 7188

20° 3690

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.