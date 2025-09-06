sábado 06 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de septiembre de 2025 - 12:23
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, sábado 6 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, sábado 6 de septiembre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, sábado 6 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Lee además
quiniela de tucuman: resultados y numeros ganadores de hoy, martes 2 de septiembre
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 2 de septiembre
quiniela de tucuman: resultados y numeros ganadores de hoy, miercoles 3 de septiembre
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 3 de septiembre

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, sábado 6 de septiembre

Resultado de la Quiniela matutina de Tucumán de las 11.30 hs

A la cabeza: 3244 - 44 La Cárcel

Los números ganadores:

  1. 3244
  2. 5850
  3. 4723
  4. 4081
  5. 1393
  6. 0933
  7. 8155
  8. 2104
  9. 1554
  10. 5103
  11. 8772
  12. 1954
  13. 6580
  14. 6729
  15. 3202
  16. 3597
  17. 5681
  18. 8249
  19. 5532
  20. 3026

Resultado vespertino de la Quiniela de Tucumán de las 14.30 hs

A la cabeza:

Los números ganadores:

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza:

Los números ganadores:

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza:

Los números ganadores:

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 2 de septiembre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 3 de septiembre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 4 de septiembre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 5 de septiembre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 1 de septiembre

Lo que se lee ahora
por que el 6 de septiembre es el dia del buitre: conoce la historia
Efemérides.

Por qué el 6 de septiembre es el Día del Buitre: conocé la historia

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado
Análisis.

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado

Eugenia Quevedo. video
Rumores.

Eugenia Quevedo respondió a las críticas tras cantar el himno en el partido de la Selección

Carlos Cruz, de 45 años de edad y su esposa, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, oriundos de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.
Tragedia.

Cómo sigue la salud de la pareja jujeña tras el incendio trágico en Ushuaia

Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo millennial. video
Iglesia católica.

Canonización de Carlo Acutis: dónde verla, quién fue y qué hizo

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025
Agenda.

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel