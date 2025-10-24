¿A cuánto cerró el dólar este viernes, a días de las Elecciones?

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7% y quedó a $1.515 para la venta en el Banco Nación.

El mercado cambiario cerró este viernes con una marcada suba del dólar y un importante nivel de operaciones , en medio de un clima de incertidumbre y cautela por parte de los inversores , que aguardan el resultado de las elecciones legislativas del próximo domingo. El desenlace de los comicios será determinante para medir el respaldo político al presidente Javier Milei .

Política. Ministro de Economía Luis Caputo: "Estoy más que cómodo con el valor del dólar"

Estos comicios de mitad de mandato , en los que el oficialismo intentará ampliar su presencia en el Congreso para impulsar sus reformas económicas de corte liberal, son vistos como una instancia decisiva para el rumbo financiero del país .

En cuanto a las cotizaciones , el dólar al público avanzó diez pesos (0,7%) , cerrando en $1.515 para la venta en el Banco Nación . A lo largo de la semana, acumuló un incremento de 40 pesos (2,7%) . Por su parte, el Banco Central informó que en las entidades financieras el tipo de cambio minorista promedió $1.517,53 para la venta —una leve baja de 54 centavos — y $1.463,37 para la compra.

El dólar mayorista cerró la jornada con una suba de 13 pesos (0,9%) , situándose en $1.492 para la venta, según datos del Banco Central , que intervino con operaciones institucionales para mantener la cotización apenas 55 centavos por debajo del tope fijado dentro del esquema cambiario, establecido este viernes en $1.492,55 .

El billete al público subió diez pesos en el Banco Nación, en un mercado con tendencia alcista.

El volumen negociado en el mercado contado fue significativo, alcanzando USD 752,1 millones. Según el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, durante la semana el tipo de cambio mayorista acumuló un incremento de 42 pesos, superando el ajuste de 30 pesos registrado la semana anterior.

“Llegamos al último día de mercado antes de las legislativas con una contienda técnicamente empatada entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria más aliados”, destacó Delphos Investment.

Respaldo financiero externo y presión sobre las reservas

Hace poco, Argentina y Estados Unidos concretaron un acuerdo de intercambio de divisas, conocido como swap, por un monto de 20.000 millones de dólares, y además buscan cerrar un entendimiento con bancos internacionales para conformar un fondo de rescate adicional por una suma equivalente.

El tipo de cambio mayorista quedó muy cerca del techo de la banda.

Pese a este inusual respaldo financiero de Washington, la inestabilidad cambiaria no cedió y el dólar marcó nuevos máximos históricos en términos nominales. Esta presión obligó al Banco Central a utilizar reservas por USD 1.110 millones entre el 17 y el 19 de septiembre, y a vender otros USD 45,5 millones el martes siguiente, cuando el tipo de cambio alcanzó el límite superior de su banda de flotación divergente.

El Departamento del Tesoro estadounidense intervino en el mercado de contado desde el jueves 9 de octubre, aunque la administración de Donald Trump también participó en las operaciones de dólar futuro y en los movimientos de las paridades financieras del dólar MEP y el contado con liquidación.

El especialista Salvador Vitelli calculó que el Banco Central mantiene una posición vendedora cercana a los 6.900 millones de dólares en el mercado de futuros, con el objetivo de contener la depreciación del peso.

La presión cambiaria se mantuvo firme antes de la definición en las urnas.

En ese segmento, los contratos a futuro del dólar cotizaban alrededor de $1.541,50 por unidad para noviembre y $1.585,50 para las operaciones con vencimiento a fin de año, ambos valores superiores al límite máximo de las bandas cambiarias oficiales.

Luego de alcanzar un mínimo intradiario de $1.510, el dólar blue cerró la jornada en $1.525 para la venta, mismo precio que el del jueves previo. Durante la semana, la moneda paralela acumuló un aumento de 40 pesos, equivalente a una suba del 2,7%.

Dolarización desenfrenada

GMA Capital subrayó que “las últimas semanas tuvieron como telón de fondo el recrudecimiento de la búsqueda de cobertura. Sin embargo, no hablamos de los típicos movimientos de comicios legislativos. La intensidad de la salida del peso fue comparable con elecciones presidenciales, en los que un fin de ciclo está en juego”.

El mercado de cambios operó este viernes con buen volumen y tendencia alcista.

“Los números de la formación de activos externos del sector privado dan cuenta de esta voracidad dolarizadora: en tan solo ocho meses hubo un desarme de posiciones en pesos superior a los USD 17.400 millones según el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios del BCRA. La cifra casi duplica el comportamiento promedio hasta octubre en otros años en los que se votaron legisladores. Es incluso superadora de períodos con comicios presidenciales (+14%). En todos los casos, los cálculos están actualizados por la inflación norteamericana”, consignó GMA Capital.

El mercado cambiario, en todas sus modalidades, se mantuvo prudente y en estado de observación ante posibles modificaciones en la política económica luego de las elecciones, aunque desde el Gobierno negaron que vaya a producirse un cambio de rumbo.

Según un informe de Max Capital, “las encuestas sugieren que La Libertad Avanza ganaría a nivel nacional por un margen cercano a 2 puntos, aunque existe mucha dispersión entre sondeos. En nuestra visión, los precios de los activos descuentan un escenario más negativo, por lo que una victoria del peronismo de alrededor de 4 puntos sería neutral”.

El día anterior, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, registró en octubre un incremento mensual del 6,3%, lo que impulsó el ánimo del mercado y mejoró las expectativas de los inversores.

“El mercado encara la última jornada preelecciones legislativas, con el foco no sólo en los resultados en sí sino en qué implicancias podría tener éste en materia de demanda de pesos, divisas, riesgo país y el resto de las variables macro-financieras”, advirtió el Grupo SBS.