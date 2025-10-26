El dólar cripto cotiza en baja antes de conocerse los resultados electorales

El dólar cripto que se negocia en plataformas digitales y funciona como referencia cuando los mercados tradicionales están cerrados, cotizaba a $1.477,50, lo que representa una caída del 7,15% en el día , una tendencia vendedora en medio de las elecciones 2025 .

Política. Ministro de Economía Luis Caputo: "Estoy más que cómodo con el valor del dólar"

País. El Banco Central vendió US$ 45,5 millones en un nuevo día de suba del dólar

Según datos del mercado, en los últimos diez minutos de operaciones, el 68% de las transacciones fueron de compra y el 32% de venta , cuando al inicio del domingo esa proporción era inversa (64% de compra y 36% de venta).

“Los primeros datos que circulan en redes sociales permiten especular con una buena elección para el oficialismo . En los mercados de predicción como Polymarket, ya se estima con un 100% de probabilidad que LLA será el partido que sume más bancas en Diputados”, explicó Andrés Vilella Weisz, Head de Tesorería y Mercados en Lemon.

2022 - 2022-07-04T090637.079.jpg Baja el dólar cripto

El analista agregó que “desde el cierre de los comicios la tendencia se volvió vendedora y el volumen de operaciones se triplicó frente a la hora anterior”.

Qué significa el dólar cripto y por qué es relevante

El dólar cripto es una referencia paralela al tipo de cambio oficial, ya que se negocia en plataformas como Binance o Lemon, sin intervención del Estado.

Por operar las 24 horas, se lo considera un indicador anticipado de cómo reaccionarán los mercados el lunes posterior a las elecciones. Sin embargo, los expertos advierten que se trata de un mercado pequeño y volátil, por lo que sus movimientos deben interpretarse con cautela.

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, había señalado recientemente que el sistema financiero se encuentra en un contexto de “extrema cobertura”.

“Calculamos que la demanda de cobertura en los últimos tres meses equivale a más de 40 puntos de M2 —la circulación monetaria—, lo cual es desproporcionado. Y el único que puede proveer ese tipo de cobertura es el Gobierno”, explicó en declaraciones desde Washington D.C.

La situación del dólar oficial

Durante la última semana, el dólar mayorista oficial cerró a $1.492, apenas $0,55 por debajo del techo de la banda cambiaria. A su vez, el dólar minorista terminó en $1.515, el Contado con Liquidación (CCL) en $1.567,21 y el MEP en $1.549,44.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que este lunes no habrá cambios en el régimen cambiario, aunque evitó precisar el valor esperado del dólar: “El esquema de bandas sigue. No puedo decir si será $1.500, $1.400 o $1.300, pero siempre va a estar dentro de las bandas”, afirmó.

Por su parte, Pablo Quirno, secretario de Finanzas y futuro funcionario en Cancillería, sostuvo que “no hay ningún tipo de cambio en el programa económico” y que el Gobierno “mantiene la tranquilidad más allá del resultado electoral”.

Reservas y ventas del Banco Central

Desde la derrota del oficialismo por 13 puntos en Buenos Aires, el BCRA y el Tesoro Nacional debieron realizar importantes ventas de reservas. El Central perdió USD 1.155,5 millones, mientras que el Tesoro se desprendió de USD 653 millones, quedando con apenas USD 40 millones de margen operativo.

Las mayores intervenciones del Banco Central se registraron el 19 de septiembre (USD 678 millones) y el 18 de septiembre (USD 379 millones), seguidas por ventas menores el 17 de septiembre (USD 53 millones) y el 21 de octubre (USD 45,5 millones).