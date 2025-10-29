miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 08:20
BCRA.

Lanzaron una nueva moneda argentina en homenaje a Diego Maradona y el Mundial 2026

La moneda de plata rinde homenaje al segundo gol de Diego Maradona en México 1986, elegido como el mejor de la historia de los mundiales.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Monedas argentinas.

Monedas argentinas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó la moneda conmemorativa de plata de la Copa Mundial FIFA 2026, una pieza que celebra uno de los momentos más icónicos del deporte nacional: el segundo gol de Diego Maradona ante Inglaterra en México 1986, considerado el mejor de todos los tiempos en la historia de los mundiales.

La moneda fue diseñada por el equipo artístico del BCRA y acuñada por la Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, dentro del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA.

Este homenaje llega justo cuando se cumplirán 40 años de aquella mítica jugada del 22 de junio de 1986, en la que Maradona recorrió más de 60 metros dejando rivales atrás antes de marcar el 2 a 1 frente a Inglaterra.

Moneda
Nueva moneda argentina.

Nueva moneda argentina.

Detalles de diseño y características técnicas

La pieza está acuñada en plata 925 y tiene un valor facial simbólico de 10 pesos. Su diámetro es de 40 milímetros, pesa 27 gramos y presenta canto estriado.

El anverso muestra una pelota atravesando la superficie de la moneda, símbolo de la pasión argentina por el fútbol, mientras que el reverso ilustra el recorrido de la jugada completa del segundo gol argentino. Cada trazo refleja el movimiento y la destreza que convirtieron esa acción en una leyenda mundial.

La moneda conmemorativa viene protegida en cápsula acrílica, acompañada por un estuche de presentación y un certificado de autenticidad emitido por el Banco Central.

Estas piezas se destinan principalmente a coleccionistas numismáticos y a aficionados del fútbol que buscan conservar un recuerdo histórico vinculado a la Selección Argentina y a su máximo ídolo.

Argentina y su historia en las monedas del Mundial

Con esta emisión, el país participa por sexta vez en el programa internacional de monedas conmemorativas organizado por la FIFA.

Argentina ya había formado parte en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, y vuelve ahora con un diseño que une arte, historia y emoción deportiva.

De esta forma, la moneda argentina se suma a una colección global de piezas creadas por distintos países que comparten su pasión por el fútbol y su vínculo con la Copa del Mundo.

Nueva moneda argentina.
Nueva moneda argentina.

Nueva moneda argentina.

Un símbolo de identidad nacional

El BCRA destacó que esta pieza resume el espíritu argentino: creatividad, emoción y orgullo por el fútbol. El gol de Maradona no solo representa un logro deportivo, sino también un momento de unión nacional, reconocido por la FIFA como la “obra maestra” de todos los mundiales.

El diseño busca transmitir ese sentimiento a través de una composición visual que une arte, técnica y memoria colectiva.

