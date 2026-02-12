viernes 13 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de febrero de 2026 - 19:57
Debate.

Diputados aprobó bajar la edad de imputabilidad a 14 años: punto por punto, qué dice la ley

El proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil avanzó con amplio apoyo de bloques opositores y ahora deberá ser tratado en el Senado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
tachira clasifico a segunda fase al ganar el encuentro por penales

Táchira clasificó a Segunda Fase al ganar el encuentro por penales
Justicia por Rubén Oviedo.
Justicia.

Caso Rubén Oviedo: este martes realizaron una audiencia y esperan el juicio 

El peronismo votó en contra en bloque y cuestionó el enfoque del proyecto, al considerar que la problemática del delito juvenil debe abordarse desde una perspectiva integral que incluya políticas de salud mental, educación y contención social.

Baja de la edad de imputabilidad y penas

Uno de los ejes centrales de la ley es la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años. Además, se establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.

Para delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, el proyecto contempla penas alternativas, entre ellas amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.

Institutos especiales y prohibición de convivir con adultos

Seguridad
Diputados aprob&oacute; bajar la edad de imputabilidad a 14 a&ntilde;os.

Diputados aprobó bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

El texto aprobado prevé la creación de institutos especiales para el cumplimiento de las penas de menores condenados. En estos espacios se garantizará el derecho a la educación, atención médica y tratamiento en casos de consumo problemático. El personal deberá estar capacitado en infancia y adolescencia y se prohíbe expresamente la convivencia con detenidos mayores de edad.

Mediación penal y procesos restaurativos

El nuevo régimen habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento de la víctima. Además, se incorporan mecanismos restaurativos como alternativa a la prisión en determinados casos.

Reconocimiento de las víctimas

Otro de los puntos destacados es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza el derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico y asistencia psicológica, y a participar en instancias relevantes del proceso.

Presupuesto para implementar el nuevo régimen

En la última versión del proyecto se incorporó un artículo que destina más de $23.700 millones para la implementación del nuevo régimen penal juvenil. De ese total, $3.131 millones serán para el Ministerio de Justicia y $20.607 millones para la Defensoría General de la Nación. La inclusión del presupuesto fue clave para destrabar el apoyo de gobernadores que reclamaban que los costos no recayeran solo en las provincias.

Ahora, el proyecto deberá ser tratado en el Senado, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 12 de febrero de 2026 - Diputados Argentina

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Táchira clasificó a Segunda Fase al ganar el encuentro por penales

Caso Rubén Oviedo: este martes realizaron una audiencia y esperan el juicio 

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Diputados aprobó en general y le dio media sanción al proyecto de Ley Penal Juvenil

El Gobierno impulsa en el Congreso la reforma que reduce la edad de imputabilidad

Lo que se lee ahora
Acuerdo con el FMI.
Economía.

Concluyó la misión del FMI para la revisión del acuerdo: cuál fue el resultado

Por  Federico Franco

Las más leídas

El Jueves de Comadres ya se vive en Jujuy: mirá los festejos video
¡Alegría!

El Jueves de Comadres ya se vive en Jujuy: mirá los festejos

Atenciones en Jueves de Comadres (foto creada con IA). video
Preocupación.

Más de 100 atenciones en el Jueves de Comadres: intoxicación, violencia de género, armas, entre otras

Argentina lidera el ranking de los países en donde los chicos más se distraen con dispositivos en el aula
Educación.

Prohíben el uso de celulares en un colegio de Jujuy

Qué significa ser un therian. video
Sociedad.

¿Dónde surgió el fenómeno Therian?

Cómo va a estar el clima en Jujuy durante el fin de semana de carnaval
Extendido.

Cómo va a estar el clima en Jujuy durante carnaval

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel